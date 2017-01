V Praze má vzniknout nová obytná čtvrť, průmyslový areál v Malešicích projde proměnou

Bývalý průmyslový areál v Malešicích by se mohl proměnit v obytnou čtvrť. Investor Polygrafická Development tam plánuje postavit dvanáct domů s více než 900 byty. Vyplývá to z oznámení záměru v systému posuzování vlivu na životní prostředí EIA. V sousedství projektu se uvažuje také o vzniku překladiště kontejnerů ze železnice, okolní radnice s tím nesouhlasí.

Projekt bytových domů počítá s využitím 70 tisíc metrů čtverečních. "Na pozemcích se nacházejí rozpadající se budovy bez využití, které jsou obývány bezdomovci, což vede k negativním sociálním a kriminálním jevům v okolí. Záměr představuje využití dlouhodobě osídleného území pro rozšíření funkcí ve městě bez nutnosti zvětšovat zastavěné území města a zabírat zemědělskou půdu či zeleň," píše se v dokumentu.

S přípravou pozemků pro stavbu by se mohlo začít už letos, jako termín dokončení oznámení záměr uvádí rok 2020. V plánu je 12 bytových domů, z nichž čtyři budou mít 13 nadzemních podlaží. Vzniknout by mělo 933 bytů od 1+kk do 4+kk s celkovou podlahovou plochou přes 86 tisíc metrů čtverečních.

Počítá se také s více než tisícovkou parkovacích míst, většina bude v suterénech domů. Domy budou umístěné podél hlavní ulice se třemi náměstími a slepými odbočkami. V jejich přízemních prostorech se počítá s drobnými obchody, kavárnami či restauracemi. V jednom domě je plánovaná také mateřská škola.

Areál leží v blízkosti zatím Pražany příliš nevyužívané konečné stanice metra A Depo Hostivař, u které končí několik příměstských autobusových linek. Severně od místa zvažované výstavby plánuje firma Rail Cargo Terminal Praha postavit železniční překladiště. Proti takovému využití je radnice Prahy 10, pod kterou Malešice spadají. Podporuje naopak přeměnu průmyslových areálů na obytné zóny.

Proti jsou i okolní městské části. Vadí jim navýšení dopravy, předpokládá se pohyb dvou až tří vlakových souprav a 110 kamionů denně. Obyvatelé Malešic proti terminálu, který má být v provozu od roku 2020, sepisují petici.