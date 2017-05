Turisté z Asie zavalili Prahu, letos jich zatím přijelo o čtvrtinu více než loni | E15.cz

Turistů z Asie v Praze stále přibývá, v letošním 1. čtvrtletí jich přijelo meziročně o čtvrtinu víc. Jejich podíl na celkovém počtu zahraničních turistů dosáhl 17,4 procenta. Ještě v roce 2013 to bylo 11,3 procenta. Turisté z Jižní Koreje se už dostali na šestou příčku žebříčku zahraničních návštěvníků, Číňané pak na devátou. Vyplývá to z analýzy příjezdového cestovního ruchu Prague City Tourism. Celkem přijelo v 1. čtvrtletí do Prahy 1,13 milionu turistů.

"Ve srovnání s loňským prvním čtvrtletím došlo k posílení pozice Jižní Koreje, místo Španělska se v první desítce zemí dle počtu příjezdů objevila Čína," uvádí analýza. Korejců přijelo od ledna do března o 17 tisíc víc, téměř 57 tisíc. Čínských turistů pak o polovinu meziročně víc, celkem 42 tisíc.

Tyto dvě země se přitom na celkovém počtu turistů z Asie podílejí polovinou. Nárůst počtu návštěvníků z ostatních asijských zemí dosáhl 21,4 procenta meziročně. Korejci i Číňané ale mají stále nejkratší dobu pobytu, v průměru 1,7 noci.

Za nárůstem počtu turistů z Číny a Jižní Koreje stojí také nové letecké linky. Z Číny do Česka v současné době létají již tři pravidelné letecké spoje, a to z Pekingu, Šanghaje a z Čcheng-tu. Podle nedávného vyjádření ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové (za ANO) se mluví i o spojení s Kchun-mingem. Společnost Korean Air zase loni navýšila kapacitu části letů do Prahy nasazením dvoupatrového Boeingu 747-8i.

Dvě třetiny návštěvníků z ciziny (65,1 procenta) přijely do českého hlavního města z Evropy. Nejvíc turistů tradičně přijelo v prvním kvartále z Německa (144 794). Rusů do Česka zavítalo přes 92 tisíc, meziročně jich přijelo o 52 procent více. Celkem zavítalo v 1. čtvrtletí do Prahy 1,13 milionu turistů, kteří se zde ubytovali buď v hotelech nebo v penzionech.