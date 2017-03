Tři největší developeři si v Praze rozdělili třetinu trhu

Vyplývá to ze společných statistik společností Trigema, Skanska Reality a Central Group. Zhruba pětinu prodal Central Group, následovaly Finep a Skanska Reality.

Deseti developerům s největším počtem prodaných bytů patřilo loni 60 procent pražského trhu. Na zbývajících 40 procent jich připadalo zhruba 150.

"V letošním a příštím roce ještě velcí hráči budou schopni na trh dodávat projekty schválené v minulosti," uvedl předseda představenstva Central Group Dušan Kunovský. Současný nedostatek vydávaných stavebních povolení by ale podle něj nakonec mohl dopadnout i na velké developery. To by znamenalo nedostatek bytů a další růst cen.

Počet prodaných nových bytů v Praze loni meziročně vzrostl zhruba o sedm procent na 6650. Jejich hodnota se zvýšila o 39 procent na 31 miliard korun. Zásoba dostupných bytů klesla o 27 procent na 4000. Průměrná cena nových prodaných bytů v Praze loni meziročně vzrostla o 19,5 procenta na 71 567 korun za metr čtvereční. Zhruba tři čtvrtiny bytů v nabídce spadaly do cenové hladiny nad 60 tisíc korun za metr čtvereční.

"Proces povolování bytových projektů se neúměrně prodlužuje, což má neblahý dopad i na celkovou výkonnost stavebnictví. V období hospodářského růstu, kdy je poptávka po novém bydlení vysoká, by mělo stavebnictví růst a ne klesat, jak se tomu bohužel nyní děje," dodal předseda představenstva Trigemy Marcel Soural. České stavebnictví loni meziročně kleslo o 7,6 procenta.