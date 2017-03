Tramvaje Porsche se vrátí do pražských ulic

Pražský dopravní podnik (DPP) vrátí do roku 2019 do provozu 57 tramvají Škoda 14T známých jako Porsche. Vozy musel podnik odstavit kvůli poruše podvozků. V současné době je zpět na kolejích 21 tramvají. Sdělila to mluvčí DPP Aneta Řehková. Podnik kromě opravy podvozků upravuje interiér vozů. Celkem podnik koupil 60 těchto vozů.