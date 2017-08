STAN chce řešit posudek žaloby na Béma kvůli opencard. Advokátní kancelář prý nebyla nestranná | E15.cz

O možnosti podat žalobu směřující k vymáhání škody po Bémovi či bývalých radních jednalo nynější vedení města složené z ANO, ČSSD a Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN) loni v listopadu. Letos v červnu rozhodlo, že ji nepodá, podle právních analýz by prý neměla šanci uspět.

Starostům vadí právě přítomnost Rampuly v advokátní kanceláři. Ten byl v minulosti odvolán z postu šéfa Vrchního státního zastupitelství, kdy jej tehdejší ministr Jiří Pospíšil (tehdy ODS) odvolal kvůli údajným závažným chybám v důležitých kauzách. Rampula se později na čas do funkce vrátil.

"S obrovským překvapením jsem zjistila, že v právní kanceláři Čalfa, Bartošík a partneři je nyní partnerem Vlastimil Rampula. O této skutečnosti nebyla rada, které byl sporný právní posudek předložen, informována. Podle mého názoru je tím zpochybněna důvěryhodnost tohoto právního posudku," uvedla Plamínková. Kdy předloží na jednání rady materiál zabývající se zmíněným posudkem, neuvedla.

Podle předsedy opozičního klubu Pirátů Jakuba Michálka zmíněná kancelář zakázku neměla dostat. "Kromě Rampuly je napojená ještě na (Petra) Hulinského (vlivný člen ČSSD). Není tak záruka, že by to vyřešila nestranně," řekl. Také Michálek chce vyzvat Krnáčovou, aby celou záležitost radní znovu projednali.

Primátorka sdělila, že výběr kanceláře nebyl politickým zadáním a vybrali ji úředníci. "Vzhledem k tomu, že jsme si nechali vypracovat dva znalecké posudky, které se vzájemně doplňovaly, a přesto se v těch zásadních věcech shodovaly, tak je zřejmé, že i tento posudek byl zpracován objektivně a relevantně," uvedla Krnáčová.

Předseda pražské ODS Filip Humplík kritizuje Plamínkovou. "Hnutí STAN je součástí pražské koalice Adriany Krnáčové. Je neuvěřitelné, že teď kritizují něco, co jako účastníci na pražské vládě sami posvětili. Pokud se jednalo o transparentní a férové výběrové řízení, není na výběru této advokátní kanceláře co komentovat," uvedl.

Podobně se vyjádřil také předseda zastupitelů TOP 09 Václav Novotný. "Plamínková se tváří jako disidentka, která s tím nemá nic společného. Proč? Protože je před volbami," řekl. Případnou žalobu na Béma se podle jeho slov snaží městská rada zahrát do autu. "Rozpadla by se jim koalice, protože kromě Béma by to vzalo i Hulinského, a to sociální demokraté nepřipustí," řekl.