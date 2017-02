Replika Průmyslového paláce na pražském výstavišti by stála 1,5 miliardy korun

O případné dostavbě vyhořelého levého křídla Průmyslového paláce by Praha mohla rozhodnout ještě letos. Jestli půjde o repliku nebo nový objekt, rozhodne rada na základě výsledků architektonické soutěže. Ta by měla být ukončená letos, řekl dnešním setkání s novináři pražský radní pro majetek Karel Grabein Procházka (ANO). Replika by podle něj stála kolem 1,5 miliardy korun, nová hala přibližně 300 milionů korun.