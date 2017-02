Rekonstrukce Armádního muzea bude stát stamiliony

Historická budova armádního muzea Vojenského historického ústavu (VHÚ) na pražském Žižkově se po letech odkládání dočká opravy. Rekonstrukce by měla začít ještě letos, muzeum a jeho expozice by novou podobu měly dostat do tří let. Oprava bude stát do 600 milionů korun. Vytvořen bude například nový vchod a výstavní prostory se zdvojnásobí.

Komplex budov na úpatí Vítkova byl postaven na konci dvacátých let minulého století. VHÚ již několik let upozorňuje na nezbytnost oprav. Původně se počítalo, že by opravené muzeum mohlo být otevřeno v roce 2014 při stém výročí začátku 1. světové války. Plány byly ale odsouvány.

Vedení ministerstva obrany ale nyní již s opravou počítá, peníze na ni jsou i v letošním rozpočtu. "Žižkovské armádní muzeum rekonstrukci nutně potřebuje. Práce začnou letos na podzim, hotovo bude v roce 2020," sdělil ČTK ministr obrany Martin Stropnický (ANO).

Během loňského roku byla podle Pejška dokončena projektová dokumentace budoucí podoby Armádního muzea Žižkov a na konci roku bylo vydáno stavební povolení. Muzeum budou čekat některé zásadní změny. Zastřešena bude dvorana, čímž VHÚ získá další výstavní prostory, návštěvnický vchod bude nově vést do suterénu muzea. Změny se budou také týkat i jednotlivých expozic. VHÚ má již přesné plány na umístění jednotlivých výstavních předmětů.

"Díky připravovaným stavebním úpravám dojde ke zdvojnásobení stávající expoziční plochy žižkovského muzea, v němž následně najdou své místo expozice věnované období od pravěku po současnost," poznamenal ředitel VHÚ Aleš Knížek. VHÚ tak získá možnost opět vystavit stovky sbírkových předmětů, které mohly do roku 2002 lidé vidět ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech.

Vedení VHÚ počítá, že muzeum by ve stávající podobě mělo fungovat do konce letošních prázdnin. Poté bude celkově vystěhováno, exponáty poputují do depozitářů v Lešanech. Do nich už bylo přesunuto i vše z žižkovských muzejních depozitářů.

Znovuotevření by se mělo stihnout do října 2020, kdy chce VHÚ oslavit 100 let své existence. V roce 1920 se totiž předchůdce VHÚ, Památník odboje, stal samostatnou institucí.

Posláním VHÚ je shromažďovat písemné i hmotné památky k dějinám československé a české armády a vojenství. Exponáty vystavuje, zároveň k dějinám vojenství vydává historické práce. Kromě muzea na Žižkově vystavuje v Leteckém muzeu Kbely a Vojenském technickém muzeu Lešany, kde má zároveň rozsáhlé depozitáře.