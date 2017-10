Pražské startupové centrum se rozšířilo do holešovické tržnice. Chce lákat firmy z Izraele | E15.cz

Centrum pro podporu mladých firem Prague Startup Center se rozšířilo do areálu Pražské tržnice. Nové prostory ve středu v jednom z objektů slavnostně otevřeli zástupci centra a pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

Centrum, které pomáhá začínajícím firmám nacházet první zákazníky, si zároveň ponechává svoje stávající sídlo v paláci Adria. Projekt vznikl loni na základě spolupráce hlavního města, Czech ICT Alliance a agentury CzechInvest. V budoucnu tam autoři projektu chtějí přilákat inovativní startupy například z Izraele.

Budovu pro rozšíření centra poskytnul pražský magistrát, který tržnici v Holešovicích vlastní. "Jsme rádi, že jsme splnili náš slib, že poskytneme několik dalších prostor. Dnes tak činíme," uvedla primátorka a dodala, že magistrát i nadále hledá další městské prostory, které by byly pro tyto účely vhodné.

"Doufáme, že tento systém startupů nám přivede do Prahy to, co je nejlepší na světě, a že plody sklidí i město," doplnil její náměstek Petr Dolínek (ČSSD). Praha plánuje i další projekty na podporu podnikání.

Nový prostor pojmenovaný Prague Startup Market disponuje velkým sálem, zasedacími místnostmi a desítkami kanceláří k pronájmu mladým firmám. Do tržnice by se mělo z Paláce Adria brzy přesunout Prague IoT Center, zaměřené na takzvaný internet věcí, tedy propojení běžně využívaných předmětů a zařízení s využitím internetu.

Cílem je také přilákat do inkubátoru inovativní mladé firmy ze zahraničí, konkrétně z Izraele, známého svou rozsáhlou startupovou kulturou.

Ve Prague Startup Center sídlí mimo jiné i inkubátor ESA BIC Prague, určený pro firmy, které se zabývají kosmickou technologií. Podle ředitele centra Michala Zálešáka za 18 měsíců fungování v inkubátoru působilo 43 startupů, z nichž sedmi se podařilo získat investice v celkové výši 90 milionů korun. Největší investici 28 milionů získala firma spaceti, která se zabývá navigačními a orientačními systémy uvnitř budov.