Pražské metro by mohlo vést až do Jesenice

Do Jesenice u Prahy by mohlo být protaženo pražské metro, které by v tomto úseku jezdilo po povrchu. Středočeský kraj i Praha počítají se vznikem pracovní skupiny, která bude řešit, zda by takové dopravní spojení bylo technicky možné a případně kde na projekt získat prostředky, řekla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Podle ní by prodloužení nové trasy D do Jesenice bylo jednodušší než vést do této obce tramvajovou trať, jak o tom uvažovalo bývalé vedení kraje.

Nápad se zrodil při nedávném setkání hejtmanky s ředitelem pražského dopravního podniku. "Byl to jenom návrh. Nemáme k tomu žádné projekty, nemáme vyčíslení nákladů, nic. Jenom jsme se dohodli na tom, že o tom budeme uvažovat a že vytvoříme pracovní skupinu, kde budeme jak my, tak hlavní město Praha, a budeme se o tom bavit, zda je to schůdné," uvedla Pokorná Jermanová.

Nové metro D má odlehčit trase C a propojit sídliště na jihu Prahy s centrem města. Trasa má vést kolem krčského nádraží a Thomayerovy nemocnice přes Nové Dvory do Písnice. Odtud by podle nového vedení kraje mohla být protažena po povrchu až do Jesenice.

Podle hejtmanky se ukazuje, že kombinace podzemní a nadzemní dopravy je možná, osvědčilo se to například v Mnichově. Je ale také třeba zjistit, zda by u Jesenice mohlo vzniknout záchytné parkoviště. Výhodou projektu by bylo mimo jiné napojení metra na Pražský okruh, který vede kolem Jesenice.

Doprava z Jesenice do Prahy je dlouhodobě velmi komplikovaná. Na silnici od Benešova do Vestce se v dopravních špičkách vytvářejí kolony vozidel, v nichž často uvíznou i autobusy vezoucí děti do školy a lidi do zaměstnání.