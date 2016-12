Pražané nechodí na Štvanici. Zašlou slávu má oživit zdvihací lávka

Radnice Prahy 7 a Prahy 8 už to slibují několik let. Skutečně pohodlný přístup pro pěší a cyklisty na Štvanici. Nyní se zdá, že se věci daly do pohybu. Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR) vyhlásí v lednu veřejnou architektonickou soutěž na novou lávku, která propojí Holešovice a Karlín s ostrovem Štvanice.