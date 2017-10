Praha úmyslně zdržuje soud kvůli opencard, tvrdí žalobce | E15.cz

Praha a dopravce čelí v souvislosti s opencard několika žalobám. Ta, kterou měl dnes začít řešit Obvodní soud pro Prahu 9, se původně týkala 43 milionů korun. Firma Castlebar, která se na pozici žalobce vyměnila se svým právním předchůdcem eMoneyServices, je požadovala po dopravci za údajné bezdůvodné obohacení při používání systému DOS v letech 2010 až 2012. Později vzala žalobu částečně zpět kvůli promlčení, takže v tomto sporu aktuálně vymáhá 32,8 milionu korun.

"Chtějí dosáhnout toho, aby řízení bylo protaženo o další dva roky, což se koneckonců snaží u všech řízení," prohlásil o Praze a dopravci právník firmy Castlebar Zdeněk Novák poté, co se jednání nikam neposunulo.

Zástupce Prahy Lukáš Duffek novinářům řekl, že město do sporu vstoupilo v minulém roce, a to proto, že vede obdobné spory a protože je stoprocentním vlastníkem dopravního podniku. "V žádném případě to neprotahujeme, není to naším účelem," uvedl.

"Rozhodně nemáme zájem to zdržovat, nechystáme si cestu na arbitráž," doplnil při jednání právník DPP Miroslav Kučerka.

Soudce Milan Zobač řízení přerušil v listopadu 2015, aby se strany sporu pokusily uzavřít smír. Nestalo se tak a v mezičase do řízení vstoupila Praha jako vedlejší účastník na straně žalovaného, protože má na řízení naléhavý právní zájem. Zároveň vyjádřila pochybnost o tom, zda veškerá práva ke kartě platně přešla od jejich původního majitele až ke koncovému žalobci.

Své námitky bude muset upřesnit, na což dnes od soudce dostala lhůtu 30 dní od doručení dnešního protokolu. Poté se k námitkám bude vyjadřovat žalobce. Castlebar požadovala, aby soud nařídil další jednání na konkrétní termín ještě v letošním roce, tomu ale Zobač nevyhověl.

Opencard pochází z éry primátora Pavla Béma (ODS), Prahu vyšla na více než 1,74 miliardy. Měla mít řadu funkcí, nakonec však sloužila především jako tramvajenka. Současné vedení hlavního města projekt označilo za předražený a odmítlo v něm pokračovat.

Kvůli prosazení opencard byl za porušení povinnosti při správě cizího majetku odsouzen ke 3,5 roku vězení bývalý šéf magistrátního IT odboru Ivan Seyček. Šéf hodnotící komise Jiří Chytil vyvázl s podmínkou, stejně jako manažeři dopravního podniku Tomáš Petana a Jan Suntych.