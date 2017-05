Praha nepotřebuje druhou Blanku, stačí krátký tunel, tvrdí pražská Trojkoalice | E15.cz

Pražští zastupitelé za Trojkoalici nesouhlasí s variantou dostavby městského okruhu z Pelc-Tyrolky do Štěrbohol, kterou chce radním v úterý předložit primátorčin náměstek Petr Dolínek (ČSSD). Novinářům to dnes řekli na tiskové konferenci. Zároveň představili svoji vizi dokončení okruhu a uvedli, že požádali primátorku Adrianu Krnáčovou (ANO), aby rada tisk na úterním jednání neprojednávala a strany se k otázce sešly na zvláštním koaličním jednání. Na základě koaliční smlouvy by jim primátorka měla vyhovět.

Výstavba pokračování městského okruhu z Pelc-Tyrolky do Štěrbohol má začít v roce 2023. Pražský magistrátní odbor městského investora (OSI) již podepsal smlouvu s administrátory soutěží, v nichž bude město hledat projektanty. Cena dokončení 10,25 kilometrů dlouhé části okruhu má být 40 miliard korun, řekli primátorka Adriana Krnáčová (ANO) a její náměstek Petr Dolínek (ČSSD). Úsek navazuje na tunel Blanka. Projektanti poté začnou připravovat všechny nutné kroky k výstavbě. Konkrétní vymezení trasy mají v úterý schválit pražští radní.

Hlavním požadavkem Trojkoalice je to, aby magistrát nechal rozpracovat alternativní variantu dokončení okruhu, kterou v minulosti navrhl městský Institut plánování a rozvoje (IPR). Namísto vybudování jedné velkokapacitní komunikace počítá s vedením dopravy po dvou už existujících trasách. Jedna by vedla od Pelc-Tyrolky Povltavskou ulicí směrem na Českobrodskou a zahrnovala by nový tunel pod Malešicemi. Druhá by řidiče vedla z Holešoviček přes Průmyslový polookruh. Postavit by bylo nutné jen úsek o délce zhruba 3,5 kilometru, zahrnující nový tunel.

Varianta dokončení, kterou navrhuje Dolínek, počítá s vedením poloviny zhruba desetikilometrové nové komunikace tunely pod zemí. Celá stavba má vyjít na 40 miliard korun. Podle předsedy magistrátního dopravního výboru Matěje Stropnického (SZ, Trojkoalice) je takový plán nekoncepční, předražený a neodpovídá aktuálním strategickým dokumentům. Cena se podle něj navíc pravděpodobně vyšplhá až k 60 miliardám korun a náklady budou znamenat zadlužení Prahy na desítky let.

"Strategický plán, který si schválilo vedení města v loňském roce, říká, že musí dojít k přehodnocení rozsahu a parametrů dopravní sítě v Praze. To, co je nám zde předkládané, je prostě Blanka 2 v plných parametrech a také plných cenách," uvedl Stropnický a doplnil, že město zároveň v tuto chvíli nemá dostatek informací, aby o variantě stavby mohlo zodpovědně rozhodnout. Mělo by podle Trojkoalice kromě vypracování alternativní varianty počkat i na to, až bude hotový úsek 511 vnějšího okruhu, což doporučila i magistrátní komise územního rozvoje.

Radní Jan Wolf (KDU-ČSL, Trojkoalice) doplnil, že za prioritní považuje zahloubení frekventované ulice V Holešovičkách, kde si místní obyvatelé dlouhodobě stěžují na hluk z dopravy. Požaduje to i radnice Prahy 8.

Městský, nebo vnitřní okruh staví hlavní město ze svých zdrojů. Funguje v úseku z Pelc-Tyrolky tunelem Blanka směrem do Prahy 6 a 5 a Strahovským tunelem a Mrázovkou až k Barrandovskému mostu a Jižní spojce. Na východě města končí Štěrboholskou radiálou. První část okruhu začala fungovat v 80. letech minulého století, naposledy byl v září 2015 otevřen tunelový komplex Blanka.