Praha investuje do městského radiového systému 90 milionů

Radiový systém standardu Tetra využívají strážníci, dopravní podnik, technická správa komunikací a mohou se do něj zapojovat i další složky integrovaného záchranného systému. Systém má asi 5600 koncových stanic. Denně se jím uskuteční kolem 10 tisíc hovorů a 2,5 milionu datových přenosů.

V minulosti byl systém kritizovaný za to, že není dostatečně zabezpečený před odposloucháváním. To by měla investice vyřešit - počítá s kódování signálu některých uživatelů a pořízením centra na jejich autentizaci. Přibýt by mělo ke stávajícím 23 také šest nových vysílačů. Stát by měly na Zbraslavi, v Uhříněvsi, Kbelích, na Břevnově, na Smíchově a v Tuchoměřicích. Všechny pak budou nově propojené do kruhů, což by mělo omezit výpadky signálu.

Podle dřívějšího vyjádření primátorky Adriany Krnáčové (ANO) chce město problém se šifrováním vyřešit do dvou let. Kvůli licencím ale podle ní nebude možné vypsat otevřenou soutěž. Podle zastupitelů České pirátské strany stálo město vybudování systému 680 milionů korun.