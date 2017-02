Praha chce ovládnout Pražské vodovody a kanalizace. Veolia mlčí

Pražští radní schválili záměr získat od firmy Veolia 100 procent akcií společnosti Pražské vodovody a kanalizace (PVK). Akcie by získala Praha, nebo některá její akciová společnost. Oznámil to radní Karel Grabein Procházka (ANO).

Kdy, za jakých podmínek a jakou cenu by případně Praha akcie získala, není jasné. Veolia je stoprocentním vlastníkem PVK, které mají pronajatu vodohospodářskou síť do roku 2028 od městské společnosti Pražská vodohospodářská společnost (PVS). PVK nechce jednání komentovat.

„Cílem je dosáhnout až těch 100 procent. Pokud to nebude hned, tak chceme vyjednat co nejlepší pozici pro hlavní město Prahu. Veolie deklarovala, že chce jednat. Rádi bychom uzavřeli pakt o neútočení a jednali s chladnou hlavou,“ řekl Procházka. Město založí pracovní skupinu, která jednání povede.

Konkrétní postup jednání podle Procházky nelze předjímat, stejně tak není jasné, zda Praha nejdříve získá jen část akcií, a potom jejich zbytek. Ve hře jsou prý ale dvě možnosti, a sice, že získá akcie sama Praha, nebo to bude některá z městských společností.

Vedení Prahy plánuje předložit zastupitelům ke schválení memorandum týkající se jednání s Veolií. To podle Procházky zahrne všechna témata, která bude Praha s firmou řešit, tedy například dividendovou politiku nebo způsob ukončení smlouvy. "Chtěli bychom, aby byl vytvořen harmonogram, jak se bude vodohospodářská soustava hlavnímu městu předávat," řekl Procházka.

PVK se k průběhu jednání nechtějí vyjadřovat. „Jednání o případném majetkovém vstupu města do PVK nebudeme komentovat,“ sdělil mluvčí Tomáš Mrázek.

Vodní hospodářství v Praze provázejí složité smluvní vztahy, o jejichž nevýhodnosti se diskutuje řadu let. PVK v 90. letech od státu koupila francouzská Veolia. Vodovodní síť má na základě dodatku z roku 2013 pronajatou do roku 2028. PVK ročně utrží pět miliard korun, Praze za pronájem vrací asi dvě miliardy korun a další částky vkládá do oprav sítí. Francouzská firma v minulosti za ovládnutí PVK zaplatila sedm miliard korun, většina peněz se podle vedení PVK rozpustila ve státním rozpočtu.