Zpoždění autobusů už jen sedm minut. Dopravní podnik hlásí plynulejší náhradu za metro | E15.cz

Situace v náhradní dopravě za nefungující úsek linky C pražského metra se dnes proti pondělí zlepšila. Autobusy sice nadále nabírají zpoždění, nepřesahuje ale sedm minut, tvrdí dopravní podnik. Provoz linky C mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání je kvůli opravě pražců přerušený. Výluka potrvá do neděle.