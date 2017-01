Žižkovská dopravní tepna Koněvova se ucpe až na dva roky, na jaře začne její rekonstrukce

Projekt se měl původně omezit na pouhou rekonstrukci vozovky, s tím ale nesouhlasil Institut plánování a rozvoje, který chtěl provést celkovou revitalizaci ne právě příjemné žižkovské ulice. Radnice proto za 2,3 milionu nechala zpracovat studii od projektové kanceláře Starý a partner (ta navrhla také mimo jiné známou farmu Čapí hnízdo ministra financí Andreje Babiše).

Opoziční zastupitel a předseda Strany zelených Matěj Stropnický postup radnice kritizuje. Studie totiž neodpovídala územnímu rozhodnutí a tak se z ní podle něj použilo minimum. "Vyhodili oknem peníze, ale nedosáhli žádných úprav," řekl Stropnický E15.

Podle Vítkovské se ale většina studie využila, nové řízení o územním rozhodnutí by trvalo několik let a vytížená vozovka je v havarijním stavu. "Jedná se o dva přechody, které jsou umístěné jinak. Ty uděláme samostatnou akcí zvlášť v rámci programu BESIPu přisvětlování přechodů," vysvětluje Vítkovská.

"Pan Stropnický chtěl cyklopruh nebo cyklopiktogram. Ten by se tam vešel pouze v případě, kdybychom zrušili místa pro parkování, to pro nás není přístupné," uvedla Vítkovská. "Existuje paralelní cyklostezka na Vítkově. Rozumný člověk ve špičce po komunikaci nepojede."

Na ulici by se tak měly objevit stromy, které mají pomoci s problémem hluku, nebo osvětlení přechodů pro chodce. Nové úpravy čekají na stavební povolení, začít se stavbou by se mělo na začátku příštího roku, kdy se na ulici bude zároveň kopat kvůli sítím. „Ulice přijde o několik parkovacích míst, protože chodníky v některých místech nesplňují současné normy,“ řekla serveru E15 Vítkovská.

Místostarostka upozornila, že práce na ulici můžou trvat až dva roky. V jednotlivých etapách totiž vždy zůstane otevřený pouze jeden jízdní pruh. Ve spolupráci s magistrátem by se po celé Praze měla rozmístit návěstidla, řidiči by měli využívat objížďku přes Rohanské nábřeží na Karlíně a pro další směry tunel Blanka nebo Jižní spojku.

Na samotné Koněvově ulici podle Vítkovské není možné očekávat zklidnění dopravy ani po revitalizaci, to by mělo přinést až dokončení pražského vnitřního okruhu. Radnice zkoumala možnost návratu tramvají, to by ale nebylo možné bez omezení provozu na jednosměrný.

„Ulice byla i v minulosti vždy průjezdová, situaci řidičům nechceme nijak komplikovat,“ řekla Vítkovská. „Na druhou stranu chceme zpříjemnit parkování i chůzi, aby se tam život zpříjemnil, živnostníci si mohli dát před kavárnu zahrádku,“ uvedla pro E15 Vítkovská.