Ze hry o pražské metro D vypadli tři realitní hráči, počet uchazečů se snížil na polovinu | E15.cz

V boji o miliardový projekt, který bude součástí výstavby nové trasy D pražského metra, se původní šestice uchazečů smrskla na polovinu.

Na začátku se o roli strategického partnera ve společném podniku s pražským dopravním podnikem přihlásily investiční skupina Penta, developerský slovenský kolos HB Reavis, Geosan, Trigema, Landia Management a konsorcium firem Karlín Group a Ungelt Group. Po vyhodnocení prvního kola soutěže, kterou pro DPP organizuje Deloitte Advisory, se počet uchazečů výrazně snížil.

Svůj postup do finále jednoznačně potvrdily dvě firmy. „Ano, postoupili jsme do druhého kola,“ uvádí mluvčí skupiny Penta Ivo Mravinac. Podobně se vyjádřil rovněž spolumajitel Ungelt Group Alexandr Adámek. „Dle informací, které mám, jsme postoupili.“ Třetím do hry bude pravděpodobně realitní Geosan Group. „Nemáme oficiální informace. Jsme pozvaní ve čtvrtek na jednání,“ odpověděl ohledně výsledku prvního kola Luděk Kostka, šéf a spoluzakladatel Geosanu.

Zbylé tři firmy vypadly. „Dostali jsme e-mail, že jsme nepostoupili,“ uvádí Marcel Soural, vlastník developerské společnosti Trigema.

Podobně se vyjádřil mluvčí developerské skupiny HB Reavis Jakub Verner. Ani jedna z firem nehodlá soutěž napadnout.

Landia Management na otázky deníku E15 neodpověděla, ale podle dvou na sobě nezávislých zdrojů do dalšího výběru rovněž nepostoupila.

V dalším kole bude dopravní podnik jednat s finalisty o jejich konkrétních nabídkách. Dopravní podnik hlavního města Prahy hledá strategického partnera, který by mu pomohl vykoupit pozemky potřebné pro výstavbu stanic na trase D, která povede od stanice Náměstí Míru do zastávky Depo Písnice.

Společně by DPP a privátní investor k tomuto účelu vytvořili firmu, v níž by investor měl 51 procent a zbytek by vlastnil dopravní podnik, který zcela ovládá Praha.

Zájemce vloží do nové firmy maximálně půl miliardy korun. Celkové investiční náklady společné firmy se odhadují na 6,5 až sedm miliard, přičemž větší část mají zafinancovat banky. Zisk pro developera by měl plynout z toho, že bude moci například pronajímat prodejní prostory ve stanicích metra.