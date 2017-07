Zbrojaři z Omnipolu předělávají centrálu v srdci Prahy. Z původní stavby moc nezůstalo | E15.cz

Zbrojař Richard Háva a jeho skupina Omnipol ještě do konce letošního roku usednou v nových prostorech. Komplikovaná přestavba dosavadního sídla Omnipolu v Nekázance v Praze 1 jde do finále. Po dobu rekonstrukce zbrojaři dočasně přesídlili na Václavské náměstí. Investice do rekonstrukce je přibližně 300 milionů korun.

Budova ve spojnici mezi Jindřiškou ulicí a třídou Na Příkopě pochází ze 70. let. Přesto do aktuální rekonstrukce výrazně promluvili památkáři. Ovlivnili například podobu fasády. Investor původně plánoval výraznější změnu pláště. Nakonec ale ustoupil.

Z původní stavby toho přitom moc nezůstalo. Dvě poslední podlaží byla dokonce zdemolována úplně. „I fasáda bude nová, pouze získá stejný výraz. Z celého domu zůstane v původní podobě jen větší část železobetonové konstrukce,“ uvedl vedoucí projektu Michal Krenar ze stavební společnosti Subterra, která dům předělává. Nová podoba zbrojařské centrály pochází od studia di5 architekti inženýři.

Výstavbu ztěžoval mimo jiné úzký profil jednosměrné Nekázanky. Stavbařům to zkomplikovalo hlavně montáž jeřábu. To přispělo ke skluzu stavby zhruba o deset měsíců. Jen bourací práce trvaly rok.

„V jejich průběhu jsme kvůli vysoké prašnosti a hluku museli velmi intenzivně řešit vztahy s majiteli a obyvateli sousedních objektů,“ dodal stavbař Krenar v podnikovém časopisu Subterry.

Vlastníkem nemovitosti není samotný Omnipol, ale firma Kerrigan Trade CZ. Tu zprostředkovaně ovládá firma Capitex Import Export registrovaná ve Velké Británii. Její konečný vlastník je neznámý. S Omnipolem jí ale pojí víc věcí než jen nemovitost v Nekázance. Jednatelem matky Kerrigan Trade je Dan Podpěra. Ten je současně šéfem dozorčí rady Omnipolu.