Zavolat v metru by mělo jít do tří let. Dopravní podnik se dohodl s operátory

Pražský dopravní podnik (DPP) schválil znění dohody s mobilními operátory na zavedení mobilního signálu v tunelech metra. Pro pilotní projekt byl vybrán úsek na trase C mezi Roztyly a Muzeem, kde by měl být signál ještě letos. Novinářům to dnes řekl generální ředitel DPP Martin Gillar. Nyní lze volat pouze v úseku trasy A z Dejvic do Motola.

"Operátoři zrealizují pilotní projekt a my s nimi uzavřeme dlouhodobý kontrakt na pokrytí celé sítě metra mobilním signálem," řekl Gillar. Smlouva s operátory by mohla být podepsána do konce letošního března.

DPP umožní operátorům umístit v tunelech takzvané vyzařovací kabely, operátoři pak podniku poskytnou data o pohybu cestujících. "Ale pouze v rozsahu operativního dopravního průzkumu. Data budou anonymní," řekl Gillar.

Zařízení na pokrytí signálem by měla být v tunelech instalována v noci, kdy je přerušen provoz metra. "Nesmí to ohrozit provoz. Náš požadavek je nula nákladů. Bavili jsme se také o posunování návěstidel a podobně, ale to nepřipadá v úvahu, bezpečnost je na prvním místě," řekl Gillar.

Nyní mohou lidé telefonovat pouze ve stanicích a vestibulech a na trase metra A z Dejvické do Motola. Pokrytí celé sítě metra by mohlo být podle Gillara postupně dokončeno zhruba do tří let.