Zahltí kamiony okolí Prahy? Starosta čtvrté městské části je chce převážet po železnici | E15.cz

V případě zavedení zákazu vjezdu kamionů do Prahy by ve Středočeském kraji mohly nákladní auta převážet vlaky. Ministru dopravy Danu Ťokovi (za ANO) to navrhl starosta Prahy 4 Petr Štěpánek (Zelení/Trojkoalice). Podle starosty by se tím mohlo vyřešit větší zatížení nákladní dopravou, kterého se v případě zavedení zákazu v metropoli obávají obce kolem Prahy.