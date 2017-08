Z holešovické tržnice zmizí stánky i nevěstinec. Proměna areálu bude stát stovky milionů | E15.cz

Již příští rok se má holešovická tržnice začít zásadně proměňovat. Jako první se bude rekonstruovat nejcennější budova areálu bývalé burzy masa. A to tak, aby se v ní ideálně znovu maso prodávalo. Z areálu by měly zmizet také stánky a nevěstinec. Celkové investice budou stovky milionů korun, přesná částka ještě spočítaná není.

„Nevzhledné stánky z osmdesátých let nemají mezi halami co dělat, rádi bychom je odstranili. Současně je ale shoda na tom, že chceme zachovat obchodní aktivity asijské komunity,“ řekla náměstkyně primátorky Petra Kolínská (Zelení/Trojkoalice).

Vietnamští a další prodejci se mají přesunout do některé ze stávajících opuštěných hal. Město zatím řeší, jestli do rekonstrukcí těchto prostor bude investovat samo, nebo je nechá opravit na účet budoucích nájemců.

„Nechceme o asijské obchodníky přijít. Tržnici vlastně zachránili. Udrželi v ní provoz i ve chvíli, kdy byla v rukou lidí, kteří to s ní nemysleli úplně nejlépe,“ dodala Kolínská.

Provozy, které v tržnici úspěšně fungují, mají s výjimkou nevěstince zůstat na svém místě. Bát se o svou budoucnost tedy nemusí například současný trh se zeleninou a ovocem, centrální výdejna e-shopu Alza.cz, divadlo Jatka 78, ani restaurace a klub SaSazu.

Ještě do konce letošního roku má ale z tržnice zmizet nevěstinec Showpark. „Je absurdní, aby se takové zařízení provozovalo v objektu města,“ dodala náměstkyně primátorky.

Tržnice má v nové podobě nabídnout služby a zboží pro všechny sociální skupiny. Obchody, kultura a služby navíc nemají být oddělené, ale měly by se podle Kolínské prolínat.

Budoucí využití památkově chráněné tržnice v Holešovicích řeší několik let stará studie. Aktuálně prochází připomínkovacím řízením. Do konce roku by měl být schválený jízdní řád rekonstrukce celého areálu. Tu ztíží například azbest umístěný v konstrukcích některých staveb.

Více než desetihektarový areál měla v pronájmu společnost Delta Center. Smlouva jí umožňovala hospodařit v tržnici až do roku 2045. Před šesti lety ale dostala kvůli zanedbávání péče o tržnici od magistrátu výpověď. Od té doby probíhají mezi Prahou a Delta Center soudy. Překážka rekonstrukce tržnice to však podle magistrátu není.