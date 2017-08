Vznik studie alternativní verze městského okruhu má zelenou. Kolínská: Vyšla by o třetinu levněji | E15.cz

Pražští radní schválili přípravu studie alternativního vedení městského okruhu, kterou požadovali zástupci Trojkoalice. Současně však vedení hlavního města odkleplo i zahájení přípravy změny územního plánu, jež počítá s původní trasou. Tu prosazují ČSSD, ANO i ODS. "Část hnutí ANO vnímá problém podobně jako my," říká náměstkyně primátorky pro územní rozvoj Petra Kolínská (Zelení/Trojkoalice) s tím, že by alternativa byla minimálně o třetinu levnější než původní projekt. Ten počítá s investicí 40 miliard korun.

Zástupcům Trojkoalice (SZ, STAN a KDU-ČSL) se na jednání Rady hlavního města Prahy podařilo prosadit zadání zakázky na vypracování studie alternativního vedení mětského okruhu. Nesouhlasí totiž s již vypracovaným projektem, který počítá se zhruba desetikilometrovou trasou a vybudováním několika tunelů. Zpracování studie by podle radních mělo trvat zhruba 9 až 12 měsíců.

Vedení města ale současně s novou studií schválilo i zahájení přípravy změny územního plánu, který bere v úvahu právě původně zamýšlenou trasu. Její zachování prosazuje ČSSD, ANO a podporuje jej také opoziční ODS, která nynější rozhodnutí radních kritizovala.

"Nepotřebujeme další a další studie, potřebujeme konečně začít stavět," uvedl předseda pražských občanských demokratů Filip Humplík s tím, že zadání nové analýzy je jen produktem vnitřních hádek v magistrátní koalici.

Náměstkyně primátorky pro územní rozvoj Petra Kolínská (Zelení/Trojkoalice) ale tvrdí, že hlasování bylo výsledkem dohody mezi koaličními partnery. „Když chcete mít solidní koalici, tak se musíte ke koaličním partnerům solidně chovat. A kromě toho si myslím, že část ANO tu věc vidí podobně,” říká Kolínská. Oba návrhy tak radní dnes schválili jednohlasně. Jako další výhodu alternativního projektu zmínila, že by Praze zachránil velkou část pozemků pro další městskou výstavbu.

Původní varianta projektu počítá s vybudováním nové trasy včetně několika tunelů mezi Pelc-Tyrolkou, Balabenkou a Štěrboholy. Trojkoalice prosazuje alternativní variantu, která by auta vedla hlavně po nadzemních komunikacích a rozdělila by dopravu mezi dvě již existující trasy.

Jedna by vedla od Pelc-Tyrolky Povltavskou ulicí směrem na Českobrodskou a zahrnovala by nový tunel pod Malešicemi. Druhá by řidiče vedla z Holešoviček přes Průmyslový polookruh. Postavit by bylo nutné jen úsek o délce zhruba 3,5 kilometru, zahrnující nový tunel. Zvažuje se i zahloubení ulice V Holešovičkách.

Náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) nicméně již v květnu řekl, že ČSSD by alternativní projekt neschválilo. „Pro nás je návrh Trojkoalice, že necháme na povrchu všechna auta, místo toho, aby se to vedlo jako v jiných metropolích pod povrchem, neakceptovatelný,“ řekl tehdy Blesku Dolínek.

Petra Kolínská teď kontruje slovy, že tvůrci původního projektu počítají s tím, že počet aut v metropoli se bude v budoucnu násobně zvyšovat. „Je chyba s tím takto automaticky počítat. Třeba Vídeň má ve svých materiálech napsáno, že ačkoliv počítá s dvouprocentním přírůstkem obyvatelstva každý rok, tak si zároveň dala závazek snižovat automobilovou zátěž,” dodala Kolínská.