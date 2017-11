Výdaje Prahy nejspíš v příštím roce přesáhnou šedesát miliard | E15.cz

Praha by mohla v příštím roce hospodařit s příjmy 54,096 miliardy korun a výdaji 65,344 miliardy. Schodek by měl být kryt z vlastních zdrojů a příspěvků od státu. Na investice by mohlo být vyčleněno 11,964 miliardy. V návrhu rozpočtu pro radní nejsou započítány převody peněz zbylých z letošního roku. Návrh rozpočtu musí kromě radních schválit ještě pražští zastupitelé, což by se mělo stát do konce listopadu.

Na letošek má hlavní město schválen rozpočet s výdaji 62,2 miliardy a příjmy 47,2 miliardy korun. Rozdíl Praha dorovná ze státních příspěvků.

V roce 2018 by podle návrhu měly běžné výdaje dosáhnout 53,38 miliardy korun. Z toho má jít na chod městských částí zhruba 5,33 miliardy. Město pro příští rok navýšilo radnicím příspěvek na jednoho obyvatele, a to z 2900 na 3000 korun. Nejvyšší částku z běžných výdajů by měla dostat oblast dopravy, a to asi 20 miliard, na školství, mládež a sport má jít přes 12 miliard.

V oblasti kapitálových výdajů by měla největší část připadnout rovněž na doprava, a to až 3,44 miliardy. Dalších 1,753 miliardy má směřovat jako součást investic do městské infrastruktury a více než miliarda na školství, mládež a sport. Nejnižší částky by podle podkladů dostaly oblasti bezpečnosti, kultury a cestovního ruchu.

Do usnesení k návrhu rozpočtu, které projednají radní, nejsou ještě započítány převody peněz z letošního roku ve výši necelých pěti miliard. Budou zahrnuty v dokumentu, který dostanou na stůl pražští zastupitelé. Po započtení převodu by měly být příjmy 54,1 miliardy a výdaje 70,34 miliardy. Částka určená pro investice by se měla zvýšit na 16,8 miliardy.