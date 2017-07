Vláda pro Evropskou bankovní agenturu připravuje kanceláře poblíž centra Prahy | E15.cz

Pokud by Česko v kandidatuře na přesun EBA z Londýna uspělo, úřad by mohl sídlit v moderní kancelářské budově, která je ve výstavbě a bude dokončena na začátku roku 2019. Uvádí to materiál vypracovaný Úřadem vlády, který na pondělním jednání kabinetu projednají ministři. Pro kandidaturu se česká vláda rozhodla v únoru, jasno o novém sídle úřadu by mělo být v listopadu.

Na postupu, který povede k rozhodnutí o novém sídle EBA a také Evropské lékové agentury (EMA), se dohodla před měsícem Evropská rada. Členské státy musejí podle dokumentu podat kandidaturu do 31. července, následovat bude jejich nezávazné zhodnocení. V rámci Rady pro obecné záležitosti se v říjnu uskuteční politická rozprava a v listopadu hlasování. Nejprve se bude rozhodovat o EMA, o kterou usiluje například Slovensko, vítěz se pak nemůže dál ucházet i o EBA.

Mezi kritéria pro udělení nabídky patří například ujištění, že by agentura stihla zahájit činnost ke dni vystoupení Británie z Evropské unie, dostupnost místa a dostatek vzdělávacích zařízení pro děti zaměstnanců agentur. Hodnotit se bude i odpovídající přístup na trh práce, k sociálnímu zabezpečení a zdravotní péči pro děti a partnery zaměstnanců. Nabídky tak mají obsahovat harmonogram přesunu, nabízené prostory nebo finanční podmínky jejich pronájmu.

Materiál pro ministry uvádí, že důkazem schopnosti České republiky splnit stanovená kritéria je to, že Praha již pět let úspěšně hostí sídlo Evropské agentury pro globální navigační družicový systém (GSA). Kvůli zkušenostem právě s přesunem GSA do Prahy jmenoval český kabinet začátkem června vládním zmocněncem pro kandidaturu Karla Dobeše.

EBA by v Česku sídlil poblíž centra Prahy v budově, která je ve výstavbě, uvádí materiál. Dokument vyzdvihuje i polohu českého hlavního města ve středu Evropy a četná letecká spojení do unijních metropolí. Praha má podle materiálu dostatečné kapacity i na ubytování. "Součástí nabídky benefitů je i poskytnutí státem vlastněné ubytovací a rekreační kapacity k dispozici agentuře i jejím zaměstnancům s rodinami," stojí v dokumentu.

EBA byl založen v roce 2011 v reakci na světovou finanční krizi. Působí jako regulátor bankovního sektoru v EU, jeho úkolem je mimo jiné formulovat a koordinovat bankovní pravidla.