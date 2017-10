V pražském metru už funguje wi-fi připojení, zatím ale jen v šesti stanicích | E15.cz

Pražský dopravní podnik (DPP) spustil v šesti stanicích metra připojení k internetu prostřednictvím wi-fi. Cestující se dozví informace z provozu MHD a mohou surfovat po internetu. Podnik zaplatil společnosti ČD Telematika za pokrytí signálem deset milionů korun bez DPH. V tunelech funguje připojení k internetu nyní pouze v novém úseku metra A do Motola. Mobilní signál by podle náměstka primátorky Petra Dolínka (ČSSD) mohl být v budoucnu i v tunelech. Vedení DPP to nepotvrdilo.