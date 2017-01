V Praze se staví méně bytů než za krize. Zásoby developerů se vyčerpávají

Počet zahájených bytů v Praze je menší než v letech, kdy realitní trh sužovala recese. Do konce loňského listopadu se podle Českého statistického úřadu zahájila stavba 1888 bytů. Meziročně je to propad o více než polovinu.

„Praha je dnes jistým způsobem zamčená. Sice jsou pozemky, kde by se mohlo stavět, ale nedělá se to. A to je problém, který se plně projeví třeba za deset let,“ řekl Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Za tenčící se zásobu novostaveb může podle developerů zdlouhavé stavební řízení. „V minulosti byla doba potřebná pro dosažení územního rozhodnutí přibližně dvanáct měsíců a doba potřebná pro dosažení stavebního povolení asi šest měsíců. V dnešní době se tato doba protáhla na roky,“ uvedl Alexander Adámek, realitní investor ze skupiny Ungelt Partners. Průměrná doba pro získání stavebního povolení je podle Adámka tři až pět let. V případě soudních sporů ale stavební řízení trvá ještě déle.

„Zásoby z minula, z nichž žili developeři v loňském roce a z velké části budou žít i letos, se ale pomalu vyčerpávají. Pokud úřady nezmění svůj přístup, budeme letos svědky dalšího růstu cen. Podle všeho nejméně o pět procent,“ uvedl majitel developerské společnosti Central Group Dušan Kunovský.

Šéf Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Ondřej Boháč popisuje mapu metropole, která ukazuje, kde se v Praze bydlí dobře a kde špatně:

1080p 720p 480p 360p 240p REKLAMA Ředitel institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Ondřej Boháč popisuje mapu, která ukazuje, kde se v Praze dobře žije a kde naopak. • VIDEO Daniel Novák

Největší pražský developer očekává, že kvůli omezené nabídce bude letos tempo prodejů nových bytů stagnovat zhruba na 6500 jednotkách. To představuje trh přibližně o 32 miliardách korun.

Nejvíce bytů v developerských projektech je v hlavním městě ve Vysočanech, na Žižkově a v Letňanech. Naopak žádné bytové novostavby nevznikají v historickém centru města, vyplývá z nové studie IPRu. V centru Prahy totiž chybí volné pozemky, na nichž by se mohlo stavět. Developeři se tam tedy zaměřují na rekonstrukce a dostavby starých domů.

Rozhovor s ředitelem Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Ondřejem Boháčem o výstavbě v metropoli čtěte ve čtvrtečním vydání deníku E15.