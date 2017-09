Trojkoalice v Praze zřejmě nepodpoří vypsání zakázky na městský okruh | E15.cz

"Pan Dolínek po nás chtěl, abychom dnes na mimořádné radě schválili tisk, který členům rady poslal včera asi v deset večer a kterým bychom souhlasili s přípravou zakázky za 350 milionů," řekla Kolínská. Podle ní to připomíná způsob, jakým magistrát fungoval v době, kdy byl primátorem Pavel Bém (ODS). Trojkoalice dnes proto odmítla o zakázce jednat, podle náměstkyně ji však pravděpodobně nepodpoří ani příští týden.

Vedení města nedávno z popudu Trojkoalice schválilo vypracování studie, která by zhodnotila alternativní vedení městského okruhu. Veřejná zakázka na projekt, jejíž zadání navrhuje Dolínek, podle Kolínské nedává prostor pro případnou změnu, pokud by město nakonec zvolilo alternativní trasu. Trojkoalice je v tomto podle ní jednotná.

"Budu požadovat, aby materiál dával záruku, že město nebude investovat stamiliony za něco, co pak nebude potřebovat, respektive že studie alternativního vedení nebude dělaná jenom do šuplíku," uvedla Kolínská s tím, že v současné podobě radní za Trojkoalici materiál pravděpodobně nepodpoří. Pokud by ho rada schválila bez nich, nejednalo by se o koaliční návrh a na zastupitelstvu by hlasování klubů nesvazovala koaliční smlouva. Pokud by příští týden tisk prošel, zastupitelé by o něm hlasovali hned ve čtvrtek.

Podle Dolínka je blokování výběru projektantů od Trojkoalice nezodpovědné vůči Pražanům a jen oddaluje dobudování okruhu. "Pokud nyní vybereme projektanty a vše půjde podle plánu, tak bychom mohli zahájit stavbu v roce 2023 nebo 2024. Každý měsíc prodlení je na úkor zklidnění dopravy v centru města a zdraví Pražanů," uvedl.

Varianta okruhu, kterou preferuje ČSSD a ANO, počítá s vybudováním několika tunelů. Alternativní trasa vychází ze staršího návrhu IPR a místo vybudování jedné velkokapacitní komunikace počítá s vedením dopravy po dvou trasách, které už existují. Jedna by vedla od Pelc-Tyrolky Povltavskou ulicí směrem na Českobrodskou a zahrnovala by nový tunel pod Malešicemi. Druhá by řidiče vedla z Holešoviček přes Průmyslový polookruh. Bylo by nutné postavit jen úsek dlouhý zhruba 3,5 kilometru, zahrnující nový tunel.

Městský nebo také vnitřní okruh staví město ze svých zdrojů. Funguje v úseku z Pelc-Tyrolky tunelem Blanka směrem do Prahy 6 a 5 a Strahovským tunelem a Mrázovkou až k Barrandovskému mostu a Jižní spojce. Na východě města končí Štěrboholskou radiálou. První část okruhu začala fungovat v 80. letech, naposledy byl v září 2015 otevřen tunelový komplex Blanka.