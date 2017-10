Tesco kývlo Francouzům. Prodá svůj podíl v centru Nový Smíchov | E15.cz

Obchodní řetězec Tesco prodá svůj třetinový podíl v nákupním centru Nový Smíchov jeho majoritnímu vlastníkovi, francouzské realitní společnosti Klepierre. Transakce má být dokončená do měsíce. Znalecký posudek vyčíslil tržní hodnotu celého obchodu - po započtení odloženého daňového závazku z přecenění a započtení dluhu - na pouhých 153 100 korun. Prodávaný podíl a nemovitost přitom ocenil na 786 milionů korun.

Dokument dále uvádí, že závazky řetězce Tesco započítané do uvedené transakce dosahují 672 milionů korun a odložený daňový závazek z přecenění 114 milionů korun. Tesco již vyčlenilo svůj podíl v nákupním centru Nový Smíchov do společnosti Nový Smíchov First Floor.

Britský řetězec v poslední době prodal řadu nemovitostí v ČR. Pražské Obchodní centrum Letňany od něj koupila německá společnost Union Institutional Investment GmbH. Loni v létě Tesco prodalo v Liberci i nákupní centrum Forum. Realitní společnost Rockcastle za něj zaplatila 80 milionů eur (2,2 miliardy korun). Řetězec v létě rovněž prodal dva své obchodní domy v Plzni a Brně kvůli vysokým nákladům na budoucí opravy.

Tesco vstoupilo na český trh v roce 1996. Společnost předloni zavedla jednotný řídící tým pro střední Evropu. Prodejny v Česku, na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku mají vedení v Praze. Maďarský tisk na začátku měsíce opět přišel ze zprávou, že by Tesco mohlo prodat své aktivity v Maďarsku, Česku, Polsku a na Slovensku. To ale vedení řetězce odmítlo.

Tesco se ve finančním roce 2016/2017 v Česku propadlo do ztráty 1,09 miliardy korun. Za horším výsledkem hospodaření je podle firmy změna ocenění majetku. Tržby českých prodejen stouply o dvě procenta na 44,5 miliardy korun. Neuhrazená ztráta řetězce z minulých let dosahuje 7,2 miliardy korun. V předchozím účetním období Tesco v Česku vykázalo rekordní zisk 3,3 miliardy korun.

Řetězec má v ČR zhruba 200 obchodů. Mateřské společnost Tesco PLC již dříve uvedla, že z prodeje obchodních center v Praze - Letňanech a v Liberci společnost vykázala zisk před zdaněním 2,8 miliardy korun (91 milionů liber).

Tesco je s počtem zaměstnanců 11 210 mezi největšími tuzemskými zaměstnavateli. Spolu s ním patří mezi největší obchodníky v ČR řetězce Kaufland, Albert, Lidl či Penny Market.