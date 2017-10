Taxikáři protestují proti Uberu, blokují příjezd k letišti. Čekali jsme větší akci, tvrdí policie | E15.cz

K protestní akci se řidiči taxislužeb začali sjíždět kolem desáté hodiny dopoledne, předtím se ještě sešli s primátorkou Adrianou Krnáčovou, ta však znovu zopakovala, že není v její kompetenci situaci řešit.

Samotná protestní jízda začala asi o půl hodiny později. Taxikáři v několika skupinách vyrazili na trasu mezi letištěm a Evropskou ulicí, kde se otočili a v opačném směru mířili zpět na letiště.

„Čekali jsme, že celá akce bude větší,“ přiznali pro E15 strážníci, kteří na protestní jízdu dohlíželi. I přesto byl provoz na Lipské ulici, která letiště s Evropskou třídou spojuje, hustější než obvykle. V obou pruzích se pohybovala auta taxislužeb, mnohá s protestními nápisy na oknech. Přibližné zdržení při dojezdu k letišti však dosahovalo maximálně dvaceti minut.

Uber dnes své řidiče před možnými konflikty varoval, zákazníkům pak nabídl jako kompenzaci za zdržení 50procentní slevu na jízdném. „Řidičů Uberu dnes vyjelo do Prahy méně,“ řekl pro deník E15 pan Pavel, který se jízdou pro službu živí. Své příjmení však zveřejnit nechtěl. Čekací doba na volný vůz z Evropské třídy se protáhla až na dvacet minut. „Po Praze se ale dnes jezdí dobře, magistrála je prázdná,“ poukázal na letištní protest řidič Uberu.

Podívejte se, jak vypadala blokáda cesty na letiště: 1080p 720p 360p <p><span>V 10 hodin oficiálně vypukl v Praze velký taxikářský protest proti službám společnosti Uber. Situaci na místo přijela s protestujícími řešit primátorka Adriana Krnáčová (ANO), která se s protestujícími nepohodla. Taxikáři vytvořili pomalu jednoucí kolonu v okolí Letiště Václava Havla, ta by měla vyjela krátce po půl jedenácté. Na protestní akci dohlíží desítky policistů.</span></p> REKLAMA Taxikáři blokovali Prahu kvůli Uberu: Podívejte se, jak zdržovali provoz • VIDEO Blesk Zprávy

Přímo na letišti na vzniklou situaci upozorňovala hlášení uvnitř terminálů, cestujícím místo jízdy taxi doporučovala cestu městskou hromadnou dopravou.Ta je pro cestu ke stanicím metra zdarma.

Přímo u výstupu z letiště je přitom možné využít vozidla vybraných taxislužeb. Oslovení policisté však nepředpokládali, že by se do protestu připojili. Jako výhradní dopravci mají totiž monopol na parkovací stanoviště.

Taxikáři ani policisté v průběhu akce však nevěděli, do kdy bude protestní jízda trvat. Předpokládaný konec by však měl být do druhé hodiny odpolední.

V rámci solidarity se k protestu přidala také asi sedmdesátka taxikářů v Brně. Ve druhém největším městě však Uber jezdit nesmí, právě proto, že nesplňuje požadavky pro taxislužbu.