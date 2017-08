SŽDC opraví za více než miliardu pražská nádraží. Celkem dá do stanic přes sedm miliard | E15.cz

Opravy se zaměří na části budovy, které nestihla dokončit italská společnost Grandi Stazioni. Ta měla nádraží v nájmu výměnou za jeho kompletní rekonstrukci. Kvůli nesplnění podmínek však loni na podzim SŽDC s Italy smlouvu rozvázalo. „Grandi Stazioni opravila jen ty části, ze které jí plynuly peníze,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

Nový vzhled mají po rekonstrukci dostat reprezentativní prostory Fantovy budovy, SŽDC chce také opravit vnitřek bočních traktů prostory pro zaměstnance. Modernizací projde také vnitřní instalace, která má zvýšit hospodárnost budovy.

Dalších peníze hodlá SŽDC v Praze investovat také do nádraží na Smíchově. První významná rekonstrukce 60 let staré budovy železničáře přijde na 160 milionů korun. Kromě opravy konstrukce samotné budovy a modernizace vnitřních prostor projdou změnou také nástupiště. Více než sto milionů korun chce SŽDC investovat také do nádraží v Berouně a Nymburce, která jsou součástí pražské integrované dopravy.

Pražský magistrát také nedávno oznámil projekt s názvem Nové spojení 2. Ten by měl pomocí tunelů a nové podzemní stanice posílit železniční spojení. „Dojde k propojení příměstských vlaků, které dosud končí na Masarykově nádraží, s ostatními vlaky tak, aby nekončily v centru, ale centrem projely,“ uvedla náměstkyně primátorky Petra Kolínská.