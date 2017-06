Stát obyvatelům Písnice nepomůže, do prodeje bytů poslanci zasahovat nechtějí | E15.cz

Tím by bylo možné zamezit převodu majetku ze společnosti ČEZ na společnost CIB Rent Písnice, která ji před časem od polostátního energetického podniku koupila za 1,276 miliardy korun. Čtvrtek je totiž poslední den, kdy končí lhůta pro převod majetku na nového vlastníka a zápis do katastru. To je ale nyní nejspíš bezpředmětné.

Obyvatelé Písnice proti novému majiteli a vůbec prodeji dlouhodobě bojují. Ti, jimž končily nájemní smlouvy na dobu určitou, v posledních dnech dostali návrh na jejich prodloužení. “Jde o nové smlouvy na dobu určitou s novou výší nájmu, v některých případech zvýšenou až o padesát procent,” uvedl Petr Kuriščák z iniciativy Moje Písnice s tím, že zvýšení se, jak předpokládá, dotkne i nájemníků se smlouvou na dobu neurčitou.

„Naše nabídka je výrazně pod výší nájemného obvyklého nyní v Praze a vyjma nadstandardně velkých bytů - nad 80 metrů čtverečních - nepřesahuje deset tisíc korun měsíčně,” reagoval na dotaz deníku E15 Vojtěch Meravý za CIB.

Podle něj současné výše nájmů nepokrývaly ani náklady na správu a údržbu bytů. „Nájemníci až na výjimky platí podle poslední regulované ceny z roku 2012 něco přes 89 korun za metr čtvereční,” tvrdí Meravý.

CIB ani s ohledem na možné další kroky občanů Písnice žádné vážné problémy v Písnici nečeká. Obyvatelé jsou naopak přesvědčeni, že CIB je nedůvěryhodná společnost s nejasnou vlastnickou strukturou a nevalnou pověstí.