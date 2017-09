Soud vynesl rozsudek nad Klinikou. Aktivisté musí objekt vyklidit a uvolnit budovu novému majiteli | E15.cz

Aktivisté z Autonomního centra Klinika na pražském Žižkově musí vyklidit objekt a uvolnit budovu i pozemky novému majiteli, Správě železniční a dopravní cesty. Lednový rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3 dnes potvrdil odvolací pražský městský soud. Podle Správy železničních a dopravních cest musí aktivisté objekt vyklidit do měsíce od písemného doručení rozsudku. Rozhodnutí soudu správa vítá.

Rozsudek je pravomocný, zástupkyně Kliniky Tereza Virtová ale řekla, že se dovolá k Nejvyššímu soudu. Dovolání však samo o sobě nemá odkladný účinek. Podle aktivistů bude centrum i po rozhodnutí soudu v činnosti pokračovat.

Podle soudu je rozhodující smlouva o výpůjčce, kterou aktivisté se státem uzavřeli. "Doba určitá sjednaná na jeden rok uplynula, tím skončil smluvní stav a žalovaná užívá nemovitost bez právního důvodu," uvedla soudkyně zpravodajka Renata Hertlová. Smlouva o výpůjčce vypršela loni v březnu.

Ve smlouvě je podle soudkyně sice nastíněna možnost prodloužení, povinnost z ní ale žádná nevyplývá. "Bylo jen a jen na vůli žalobce, zda se smluvní vztah se žalovanou prodlouží," dodala Hertlová.

SŽDC rozhodnutí vítá. "Věříme, že protistrana bude stejně jako každý řádný občan tohoto státu respektovat rozhodnutí soudu a objekt vyklidí," uvedla mluvčí správy Kateřina Šubová.

Správa železniční a dopravní cesty, která získala objekt od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) loni v říjnu, se žalobou domáhala vyklizení centra. Do objektu chce po rekonstrukci přestěhovat část svých zaměstnanců. Aktivisté se bránili tím, že požadavek je v rozporu s dobrými mravy. Podle právního zástupce Virtové Pavla Uhla se ale soudy otázkou dobrých mravů vůbec nezabývaly.

"Pokud jde o argumentaci ohledně dobrých mravů, tu (soud) jednoznačně odmítl s poukazem na to, že žalovaná strana od počátku věděla o tom, že skončí smluvní vztah na dobu určitou a není jakýkoliv nárok na prodloužení smlouvy," uvedla mluvčí SŽDC.

"My si myslíme, že stát nakládá nehospodárně se svým majetkem, myslíme, že to dělá i v případě Kliniky," řekla novinářům Virtová po skončení jednání. Objekt podle ní pět let chátral a byl nepoužívaný. "Poté nám (stát) na rok zlegalizoval pobyt, choval se hospodárně a teď nám opět brání v tom, aby se s tím majetkem smysluplně nakládalo," dodala.

Ohledně dalšího postupu zatím jasno nemá, centrum však bude podle aktivistů v činnosti pokračovat. Plánování rekonstrukce podle nich bude trvat minimálně rok, kdy by mohli objekt dále užívat. "Nevidíme důvod, proč by nás tam (SŽDC) nemohla nechat po dobu rekonstrukce, případně proč by nemohla z té rekonstrukce ustoupit," řekla Virtová.

Zástupci Kliniky tvrdí, že rekonstrukce je účelová a nehospodárná. Kritizují i samotný převod nemovitosti z ÚZSVM na správu. "SŽDC při převodu jasně nevěděla, proč a k čemu Kliniku převádí. Dokonce ani půl roku po převodu neexistovala žádná rozvaha či studie, na jejímž základě byl převod majetku za desítky milionů uskutečněn," uvedli v prohlášení aktivisté.

Místostarosta Prahy 3 Alexander Bellu je s dnešním rozhodnutím soudu spokojen. "Dlouhodobě usiluji o to, aby tato protiprávní okupace cizího majetku skončila. Považuji za tristní, že náš stát toleruje po dobu téměř tří let porušování elementárních pravidel slušného chování. Je to špatná vizitka právního státu, kterou si lidé nejen na Žižkově rozhodně budou pamatovat," uvedl.

Klinika v Jeseniově ulici pořádá přednášky, koncerty, dílny či jazykové kurzy, zaměřuje se také na pomoc migrantům. V minulosti se stala terčem útoku žhářů zřejmě ze strany extremistů, policie však případ odložila kvůli důkazní nouzi. V objektu byla také několikrát nahlášena výbušnina, nikdy se žádná nenašla.