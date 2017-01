Slovanská epopej by se mohla přemístit do nové oválné galerie za 184 milionů

"Jako nejvhodnější místo pro umístění Slovanské epopeje doporučila komise rady oblast Těšnova. Podle svého dřívějšího vyjádření s tímto místem souhlasí i primátorka města Adriana Krnáčová. Toto umístění však ještě musí schválit rada města," dnes řekl ČTK mluvčí magistrátu Vít Hofman.



Podle starosty Prahy 1 Oldřicha Lomeckého (TOP 09) by ale o umístění tak významných děl neměla rozhodovat komise, ale širší veřejná debata. "Jsme připraveni do toho sami investovat. Pokud by se hlavní město rozhodlo, že se jim projekt líbí, ale nebude tam Slovanská epopej, chceme v něm pokračovat a umístit tam něco jiného," uvedl Lomecký. Do přípravy projektu chce radnice investovat nejvýše tři miliony korun.

Podobné kulturní a umělecké centrum, kde by se daly umístit významné expozice umění, podle něj v centru chybí. Architekt Malinský svůj projekt popisuje jako "zlaté slunce, které se vznáší ve vzduchu nad Vltavou". Půjde o oválný objekt na třech nohách vytvořený ze skleněných, zevnitř pozlacených desek. Ze střechy budou vycházet zlaté hroty jako paprsky.



Galerie by měla podle autorů projektu stát v místě dnešní zelené plochy, kolem níž najíždějí auta z nábřeží na Štefánikův most. Místo, kde stávala socha komunistického politika Jana Švermy, je prodloužením parku Lannova. Nový návrh počítá i s projektem Novomlýnská brána architekty Evy Jiřičné, který by měl ukončovat řadu domů v Revoluční ulici v místě dnešní volné štítové zdi.