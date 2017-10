Sdílení elektromobilů posiluje. Praha jim nabídla nabíječky i parkovací místa | E15.cz

Ti si vozy mohou vyhledat pomocí speciální aplikace, automobil si pak odemknou elektronickou kartou. Primátorka Adriana Krnáčová vidí výhodu systému především v absenci poplatků pro parkování elektromobilů v modrých zónách pražských městských částí.

„Carsharing je nadstavbou pro jízdu elektromobilem, díky sdílení totiž dochází ke snížení počtu aut ve městě,“ uvedla primátorka.

Systém v současnosti poběží v rámci pilotního testování, které bude společnost Car4Way každý měsíc vyhodnocovat s Pražskou energetikou. „Budeme posuzovat například reálnou funkčnost elektromobilů v Praze,“ řekl Pavel Louda z Car4Way.

Řidiči při jízdě elektromobilem totiž musí zohledňovat nejen nižší dojezd na jedno nabití, který se pohybuje kolem 300 kilometrů, ale také síť veřejných dobíjecích stanic. Těch v Praze PRE provozuje 34, z velké části se však nacházejí na parkovištích obchodních domů a kancelářských budov.

Praha tak společně s PRE plánuje otevírání nových nabíječek v rámci iniciativy chytrého města Smart Prague. Krnáčová však odmítá, že by v budoucnu dobíjecí stanice stály například na ulici v centru města, jak je to běžné v západních zemích. „Cestou by mohla být jejich výstavba v rámci čerpacích stanic,“ navrhuje primátorka.

V současnosti v Praze jezdí přibližně 300 sdílených aut od čtyř společností. Kromě Car4Way v hlavním městě své služby nabízí AJO, Emuj a Autonapůl.

Už v minulosti přitom Praha carsharingové společnosti podpořila. Firmám nabídla parkování zdarma v modrých zónách.