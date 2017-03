Sdílená kola na Lítačku? Stamilionový tendr nebyl férový, proběhne znovu

Vedení Prahy si bude muset znovu rozmyslet, jak by měl vypadat systém bikesharingu, který chce zahrnout do své hromadné dopravy. Tendr dopravního podniku minulý týden definitivně zrušil antimonopolní úřad.

Stížnost proti soutěži podal projekt Rekola, do kterého loni investičně vstoupila Spread Capital zakladatele Mall.cz Ondřeje Fryce. Kvalifikační kritéria mu totiž neumožnila se soutěže zúčastnit, ačkoli již má s provozováním bikesharingu v Praze zkušenosti. „Dopravní podnik Prahy má teď samozřejmě možnost soutěž vypsat znovu. Pokud se tak stane, doufáme, že tentokrát bude vypsána rozumněji,“ uvedl zakladatel Rekol Vítek Ježek.

Zrušený tendr počítal se stovkou speciálních pevných stanic k parkování bikesharingových kol, rozmístěných po širším centru hlavního města. Naproti tomu Rekola provozují systém zcela bez pevných stanic, jejich kola mohou využívat běžné stojany. Místa, kde se smí kolo zaparkovat, jsou vymezená pomocí GPS.

Městský systém, o kterém se mluví už deset let, měl fungovat od roku 2018 jako součást služeb MHD. Během pěti let počítal s náklady pro město ve výši sto milionů korun. „Praha i nadále chce bikesharing zavést,“ uvedl mluvčí Prahy Vít Hofman. Podle dřívějších vyjádření náměstka primátorky Petra Dolínka Praha zvažuje vypsání nového tendru, kde by mohla změnit své požadavky. Mohl by se mezi nimi objevit nový požadavek na zařazení elektrokol a cyklostojanů se zástrčkou.

O zakázku na pražský bikesharing se kromě projektu Rekola hlásila společnost BigBoard, největší poskytovatel billboardových ploch, se svým projektem Velonet nebo česká společnost Homeport, která má zkušenosti s provozováním bikesharingu v 16 městech v zahraničí, ve spolupráci s firmou Eltodo. Zájem o zakázku od Prahy by měl za určitých podmínek i dodavatel městského mobiliáře JCDecaux, který také provozuje bikesharing v zahraničních městech.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Vítek Ježek a Ondřej Fryc na tandemu Rekola • VIDEO Adéla Čabanová, E15

Rekola začnou v Praze v úterý po zimní přestávce pátou sezonu, během níž budou v metropli půjčovat 450 kol. Místo dřívějších repasovaných kol tu díky Frycově investici letos nabídnou nová kola se zabudovanou GPS.

Další novinkou je, že kromě ročního členství za 1200 korun nově umožní přes mobilní aplikaci i jednorázovou výpůjčku, která zájemce vyjde na 32 korun. Systém sdílení kol Rekola funguje v pěti českých městech. Projekt je nezávislý na veřejných prostředcích. Vítek Ježek se domnívá, že stomilionová investice do městského bikesharingu je zbytečná.