Ačkoli tento plán přinesl hodně kontroverze, vesměs si radnice Prahy 5 kolo na levém břehu Vltavy přála. A podobně na tom byl i magistrát, který by turistům nabídl širší možnosti návštěvy metropole i mimo centrum. Developer však zřejmě nestihne vyřídit veškeré náležitosti do 1. listopadu, což mu ukládá smlouva.

Radnice Prahy 5 si od atrakce hodně slibovala. I přes kritiku svěřila projekt s plánovanými náklady 200 milionů společnosti Timsbury Capital, která vznikla loni v dubnu s kapitálem 12 tisíc korun. Její jednatel Jiří Havrda však dodnes nepředložil příslušným úřadům doklady nutné k zahájení projektu.

„Podle našich informací není nyní projekt ruského kola a hlavně žádost o jeho umístění nikde na příslušných úřadech projednávána. Z toho, co víme, developer nevyvíjí aktivně činnost k jeho umístění, přitom by měl veškeré náležitosti vyřídit podle smlouvy do 1. listopadu tohoto roku,“ popisuje pro Blesk.cz starosta Prahy 5 Pavel Richter (TOP 09). Naději však radnice ještě neztrácí, přesto je připravena na „záložní plán“.

Pokud by developer náležitosti do tohoto data nesplnil, zahájíme diskusi o oživení náplavky, nápadů je více, které máme k dispozici, zatím ale nechceme předjímat věci budoucí,“ dodává starosta.

Blesk.cz následně oslovil i samotného Havrdu, který však odmítal na otázky odpovědět. „Děkuji za Váš zájem, ale rád bych v tuto chvíli nechal Váš dotaz bez komentáře,“ napsal majitel společnosti. Je tak otázkou, co by na místě mohlo vzniknout jiného. Revitalizace levého břehu náplavky je plánována už několik let. V posledních letech se tu navíc zvýšilo i množství pořádaných akcí.