První etapa zástavby Smíchovského nádraží má být hotova za tři roky | E15.cz

"Podali jsme žádost o EIA a máme připravenou žádost o územní rozhodnutí na první etapu, která zahrnuje domovní bloky, orientované k rohu ulice Nádražní a Na Knížecí. Když by všechno šlo dobře, do konce prvního čtvrtletí příštího roku bychom chtěli mít územní rozhodnutí, do konce roku stavební povolení a v roce 2020 by mohlo být hotovo," řekl šéf Sekyra Group Anderle.

V první etapě jsou navrženy tři bloky tvořené domy, každá budova je navržena samostatně. "Tento návrh má zabezpečit, aby navrhované bloky nepůsobily jako jeden velký monolit, ale aby co nejvíce připomínaly původní rostlé město," píše se v dokumentaci pro EIA. Středem má vést bulvár, který bude pouze pro pěší a jehož šířka bude 28 metrů.

Architekt Boris Redčenkov představuje, jak se změní současný Smíchovské nádraží po začátku projektu Smíchov City:

1080p 720p 480p 360p 240p REKLAMA Architekt Boris Redčenkov představuje, jak se změní současný Smíchovské nádraží po začátku projektu Smíchov City. • VIDEO Tadeáš Provazník

Součástí stavby je podle dokumentu dopravní infrastruktura. Konkrétně jde o úpravu západní části Nádražní ulice a stavbu dvou nových komunikací uvnitř nádraží, a to prodloužením ulic Na Valentince a Stroupežnického. Vybudovány mají být také inženýrské sítě, například vodovodní řad, kanalizace a plynové potrubí.

Nyní jsou na pozemcích kromě kolejí sklady, dílny, garáže, areál sběrných surovin a restaurace Nagano 98. "Veškeré stavební objekty a zpevněné plochy budou demolovány. Jejich odstranění je projednáváno v rámci samostatné dokumentace pro odstranění stavby," píše se v materiálu.

Po dokončení stavby první etapy by měla zástavba pokračovat na zbytku území Smíchovského nádraží. Na území o rozměru celkem 25 hektarů má být asi 143 tisíc metrů čtverečních ploch bytů a 139 tisíc metrů čtverečních kanceláří, zbytek budou například obchody nebo veřejné instituce.