Protikuřácký zákon ohrožuje podávání alkoholu v dětských hernách | E15.cz

Brumbambule je vnitřní dětské hřiště s občerstvením, kde si mají rodiče odpočinout nebo vyřídit přes WiFi pracovní povinnosti, zatímco se děti vyřádí. Na konci května oznámilo svým zákazníkům, že doprodává skladové zásoby piva a vína. Po jejich doprodání bude k zakoupení jen nealko pivo a nealko víno.

Na vině má být část protikuřáckého zákona, podle níž se nesmí podávat alkohol na akcích určených pro děti do 18 let. Dosud se to vykládalo tak, že se alkohol vylučuje z oslav dne dětí a podobných jednorázových veřejných akcí.

„V zákoně bohužel není uvedeno slovo jednorázové a vzhledem k tomu, že pořádáme akce a taky oslavy pro děti, rozhodli jsme se pro tento krok, abychom se nedostali do konfliktu se zákonem,“ vysvětluje šéfka herny Klára Denke. „Navíc u nás během května proběhla kontrola z živnostenského odboru a ta nám zákaz potvrdila,“ dodává.

Zákazníci na sociálních sítích reagovali různě. Většina podle Denke byla po vyhlášení zákazu pro. Schvalují, že kde rodič dohlíží na dítě, nemá pít alkohol. Druzí oponují, že sklenka pomáhala rodičům relaxovat a sebrat síly.

V některých jiných hernách alkoholické nápoje v nabídce zůstávají. Podle výkladu ministerstva zdravotnictví, které zákon psalo, by problémy mít snad neměly. S výjimkou nárazových událostí.

„Jedná se o jednorázové akce, jejichž program je zaměřený na tuto cílovou skupinu, například divadlo určené pro děti,“ uvádí mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánka Čechová. „Nicméně pokud provozovatel herny pro děti přesto přistoupil k vyřazení nabídky alkoholických nápojů, lze hodnotit tento krok nad rámec zákona jako chvályhodný a vysokého morálního kreditu,“ dodala mluvčí.

Živnostenské úřady žádný centrální pokyn od ministerstva průmyslu o ukončení prodeje alkoholu v dětských hernách nemají. Podávání alkoholu na dětských akcích ani nepatří mezi věci, které by kontrolovaly. „Dodržování tohoto zákazu živnostenské úřady nekontrolují. Kontrola přísluší České školní inspekci,“ vysvětluje mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu František Kotrba.

„Pokud živnostenské úřady doporučují, aby v některých provozovnách byl, s ohledem na předmětný zákaz, ukončen prodej alkoholu, jedná se o doporučení v rámci dobré správy, nikoliv o výkon dozorové pravomoci,“ dodává Kotrba.