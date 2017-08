Pražští radní chtějí Zlaté vejce. Má vyrůst místo parčíku u Štefánikova mostu | E15.cz

"Alternativní návrh Prahy 1 na umístění epopeje asi nebude realizován, přesto dnes rada šesti hlasy rozhodla, že se má dále rozpracovávat podnět, aby se plocha ze zeleně změnila v zastavitelnou," uvedla náměstkyně primátorky Petra Kolínská (Zelení/ Trojkoalice), která se v minulosti stavila proti stavbě z důvodu zachování zeleně v centru města.

Magistrátní komise pro územní rozvoj doporučila změnu územního plánu zamítnout, rada nyní rozhodla opačně. Konečné rozhodnutí bude na zastupitelstvu.

Projekt takzvaného Zlatého vejce představila radnice Prahy 1 začátkem letošního roku. Od té doby rada města rozhodla, že pokud by se měla stavět nová budova pro umístění Slovanské epopeje, bude stát na Těšnově. Podle mluvčí Prahy 1 Veroniky Blažkové to pro budoucnost projektu nepředstavuje problém. "Chceme prostor pro galerii a další kulturní vyžití a nezáleží to pouze na tom, zda tam bude umístěna Slovanská epopej," řekla.

Parcela, na kterém by měla nová stavba vyrůst, je v majetku městské části. V územním plánu je vedena jako zelená plocha, navazující na park Lannova. V minulosti tam stála socha Jana Švermy. Projekt Zlatého vejce vytvořil pro radnici Prahy 1 architekt Petr Malinský, kupole má symbolizovat slunce na hladinou Vltavy.

Skleněná oválná galerie má stát 184 milionů korun. Návrh městské části počítá i s projektem Novomlýnská brána architekty Evy Jiřičné, který by měl ukončovat řadu domů v Revoluční ulici v místě dnešní volné štítové zdi.