Pražští kočí své koně ve vedru přetěžují, tvrdí němečtí aktivisté. Nesmysl, oponují čeští chovatelé | E15.cz

Ochránci zvířat z organizace PETA upozorňují, že ve velkém slunečním žáru může docházet u koní ke spáleninám, úžehu, úpalu či kolapsu.

„Koně od kočárů pro turisty vyčerpáním kolabují nebo umírají. Politici musí toto týrání zvířat ukončit,“ řekl Peter Höffken z německé pobočky organizace PETA. „Nutit citlivá zvířata, aby v úporných vedrech, bouřce, dešti nebo mrazu táhla dlouhé hodiny kočáry po tvrdém asfaltu, to není nic romantického,“ dodává Höffken. Organizace se zasazuje o zákaz komerčních kočárů tažených koňmi v České republice.

Oslovení čeští chovatelé však námitky organizace odmítají, podle nich ke kolapsu koní v Praze vůbec nedochází. „Co vydrží člověk, kůň vydrží ještě víc. Vždyť pochází ze stepních podmínek Eurasie, kde panují daleko vyšší teploty. Mají velice vyvinutou termoregulaci,“ upozorňuje prezident Asociace svazů chovatelů koní České republiky Jaroslav Dražan.

„Sami kočí, kteří tam sedí a často jsou oblečení v sakách a čepicích, vnímají teplo podobně, to by se to muselo spojit i s trápením kočích. Já jsem ještě koně z vedra kolabovat neviděl,“ dodává v Dražan, podle kterého jsou ve velkých vedrech zvířata ve stínu, nevyhledávají se slunná místa a kočí mají povinnost je pravidelně napájet.

Chovatelé, kteří provozují výlety kočárem po městech, dodávají, že pracovní doba koní v Praze nikdy nepřekročí šest hodin. „Déle se s nimi nesmí pracovat. Byli jsme v Salzburku, ve Vídni či ve Varšavě, a o naše koně je opravdu postaráno nejlépe. V zimě dostávají deky, v létě se chladí. Tak vypilované to nemá nikdo jako v Praze,“ tvrdí Václav Luka, který se svým spřežením běloušů vozí turisty po jejím centru.

Počasí však není jediný faktor, který prý koním způsobuje příkoří. PETA také upozorňuje, že zvířatům neprospívá kromě těžkého nákladu ani chůze po tvrdém podkladu, znečištěné ovzduší v Praze či „klapky na očích omezující jejich vidění“. Podle Dražana se však klapky používají proto, aby se koně nevyplašili, když zezadu přijíždí auto. K rušným podmínkám v Praze chovatelé pouze dodávají, že jsou na to zvířata zvyklá.