Pražský územní plán zkomplikuje výstavbu, upozorňují developeři | E15.cz

Firmy mají obavy z takzvané dvoúrovňovosti připravovaného dokumentu. Metropolitní plán by měl být schválen do konce roku 2022, zaznělo na Žofínském fóru.

Developerské společnosti mají obavu, že vznikající pražský Metropolitní plán ještě zkomplikuje výstavbu v hlavním městě. Takzvaný velký plán bude koncipován poměrně obecně a zejména ve velkých nezastavěných oblastech a brownfieldech ho postupně doplní malé plány, schvalované místními samosprávami.

Praha je podle stavebního zákona jediným městem, kde je možné vydávat kromě obecného územního plánu i menší pro jasně vymezená území. Podle Institutu plánování a rozvoje to má tu výhodu, že i před schválením druhé úrovně regulace bude možné do území stavebně zasahovat, zatímco v případě jiných nástrojů, například regulačního plánu, to možné není.

Developeři se však obávají, že to reálně nebude fungovat. "Je naivní si myslet, že se vedle sebe bude moci zároveň pořizovat druhá úroveň plánu a zároveň developovat," uvedl generální ředitel společnosti Central Group Ladislav Váňa.

Současně podle něj hrozí, že městské části budou chtít pořizovat podrobnější úroveň plánu i na jiných než velkých rozvojových územích, což povede k zablokování a dalšímu protažení už teď dlouhé přípravy stavebních projektů. Podobnou obavu vyjádřil i ředitel Sekyra Group Leoš Andrle.

Podle předsedy České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) Pavla Křečka je "velký" plán formulován příliš obecně a bude snadno právně napadnutelný. Problém podle něj také je, že nedostatečně řeší infrastrukturu. "Naše komora navrhuje, aby byla jedna vrstva plánu věnována podzemí," uvedl s tím, že se Praha pod zemí výrazně rozvíjí například tunely, kolektory, parkovacími kapacitami a další infrastrukturou.

Podle bývalého ředitele IPR Petra Hlaváčka není vytvoření dalšího jednoúrovňového plánu s konkrétním funkčním vymezením všech ploch v metropoli v pražském politickém prostředí a daném termínu reálný. "Jestli na něj budete dále tlačit, tak se celá věc jenom zdrží," uvedl směrem k zástupcům developerských firem. "Přišlo by třeba 80 tisíc připomínek a nikdy bychom to nedodělali," doplnil stávající ředitel IPR Ondřej Boháč. K současnému návrhu podle něj dorazilo 16 tisíc připomínek.

IPR má upravený návrh Metropolitního plánu odevzdat magistrátu do konce letošního září. Do projednávání s městskými částmi má jít dokument v březnu příštího roku. Tvorba nového plánu začala v minulém volebním období za primátora Tomáše Hudečka (tehdy TOP 09). Původně měl být hotov do roku 2020. Územní plán určuje, kde se stavět smí a kde zůstanou veřejné plochy nebo zeleň. Přípravu nového plánu v minulosti kritizovali zástupci některých radnic, odborníci i památkáři.