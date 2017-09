Pražskou železnici čekají změny, rychlíky z Děčína budou končit v centru | E15.cz

Od pondělí 4. září čekají železnici v hlavním městě změny. Kvůli dokončení oprav zastřešení pražského hlavního nádraží se do něj vrátí rychlíky z Děčína. Naopak některé vlaky z Kolína, které dříve končily na hlavním nádraží, budou nově přesměrovány na Masarykovo nádraží.

Rychlíky z a do Děčína budou nově od pondělí pokračovat ze stanice Praha Holešovice do stanice Praha hlavní nádraží, kde ukončí jízdu. Plánovaný příjezd je vždy osm minut po celé. Z Prahy pak budou tyto vlaky odjíždět z hlavního nádraží vždy v 51. minutě dané hodiny a pojedou do stanice Praha Holešovice a dále po obvyklé trase a v plánovaných časech, uvedl dopravce.

Rychlíky "Rokytka" a "Labe" na trati mezi Kolínem a Prahou, které během letních prázdnin zajížděly na pražské hlavní nádraží, budou od 4. září jezdit na Masarykovo nádraží. Spěšný vlak 1904 "Šembera" z Nymburka do Prahy bude i nadále jezdit na pražské hlavní nádraží.

Změny odjezdových časů čekají i víkendové a sváteční osobní vlaky na trase Praha - Kralupy nad Vltavou - Ústí nad Labem. Vlaky trase z Rudné a z Hostivice budou nově kvůli dokončení oprav zajíždět až na pražské hlavní nádraží.

Rekonstrukci zastřešení kolejiště na pražském hlavním nádraží zahájili železničáři začátkem roku 2015, hotovo mělo být podle tehdejších odhadů letos v květnu. Součástí stavby za zhruba půl miliardy korun byla kompletní výměně skleněných desek mezi žebrovím příjezdové haly, ocelové nosníky dostaly nový nátěr a obměněno bylo rovněž elektrické vedení.