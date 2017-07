Praze mají odlehčit nákladní lodě, vzorem má být Paříž | E15.cz

Vltava v Praze by se v budoucnu měla proměnit z čistě turistické řeky v tepnu, která pomáhá městu se zásobováním a logistikou. Takové plány s podporou magistrátu připravuje Ředitelství vodních cest, které přišlo s projektem pracovně zvaným citylogistika.

Konkrétní kroky a možnosti jejich uskutečnění má ukázat studie, která bude hotova příští rok. „Především jde o využití plovoucích technologií, jako jsou různé plovoucí rampy, betonárky nebo sklady na vodě tak, aby byla co nejméně zatěžována nábřežní část města,“ řekl deníku E15 šéf Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů. Vzorem jsou především západoevropská města Paříž a Brusel.

Lodě by mohly z Prahy odvážet například stavební suť a tříděný odpad, naopak do města by přivážely třeba stavební materiál, ale i potraviny nebo pivo do přilehlých restaurací. K tomu by bylo třeba zbudovat sklady a překladiště.

Ta by byla upoutána k nábřeží a jejich využití by bylo časově omezeno především na brzké ranní hodiny, aby odpoledne a večer nábřeží mohla sloužit Pražanům a návštěvníkům města k rekreaci. Nápad citylogistiky má i podporu města. „Je to velice dobrá věc, jiná města ve světě využívají řeku k dopravě mnohem více. Odlehčují tím silnice v centru a snižují smogovou zátěž,“ řekl předseda finančního výboru zastupitelstva a předseda komise pro vodní dopravu Daniel Štěpán (ČSSD).

Prvním krokem by podle něj měly být lodě s tříděným odpadem a sutí, následovat by mělo zboží na paletách.

Podle ŘVC jedna loď o 1050 tunách nahradí 42 náklaďáků. Projekt takzvané citylogistiky je podle Fojtů otázkou příštích deseti let, náklady lze zatím jen odhadovat. V Paříži prý šlo o desítky milionů eur. První vlaštovkou je zvýšení průjezdných výšek a ponorů na Vltavě pod Prahou, na kterém se začne pracovat už letos.