Praze a Brnu dochází čas k vypracování územního plánu. Stihnout se to dá, míní Šlechtová

Náměstek brněnského primátora Martin Ander (SZ) řekl, že je nereálné vypracovat nový územní plán do konce roku 2020. Předpokládá, že to potrvá zhruba pět let. "Samotné vytvoření plánu není tak složitá věc, ale časově náročné jsou ty práce kolem. Vstupuje do toho velké množství aktérů, vlastníci pozemků, investoři, úřady a instituce a dohlížejí na dodržování zákonů. Nelze předvídat, jak se k návrhům vyjádří," uvedl Ander.

Brněnský poslanec Karel Rais (ANO) navrhuje posunout termín až do roku 2024. Lidovci navrhují kompromisní termín 2022, což i přes nesouhlas Šlechtové prošlo garančním výborem. Nakonec ale rozhodne Sněmovna o celé novele stavebního zákona, která předpokládá i další změny.

Nový územní plán stihla vypracovat většina měst až na pár výjimek včetně Prahy a Brna. "Všech 6500 měst a obcí včetně Prahy a Brna vědělo, že musí být do konce roku 2020 aktualizovaný územní plán. Nejde, aby město něco nestíhalo a změnil se kvůli tomu zákon. Pokud někdo něco nestíhá, má učinit veškeré kroky, aby to stihl," zdůraznila Šlechtová.

Podle ní je dost času. "Kdyby Praha i Brno zapracovaly na novém územním plánu, dá se to zvládnout. Jsem v kontaktu s primátory obou měst a sdělili mi, že mají další varianty, aby se to stihlo. Požádala jsem primátora Brna (Petra Vokřála), aby mě seznámil s dalšími varianty, a slíbila, že se na to podívají naši lidé. Zatím jsem nic neobdržela kromě pozměňovacího návrhu novely stavebního zákona," doplnila Šlechtová.

Pokud se nové plány nestihnou, zastaví se po roce 2020 v daných městech výstavba. "Dopady by byly katastrofální a obě města by se vrátila do doby o mnoho let dříve. Je to velmi nešťastné, ale obě města a všechna jejich politická vedení 14 let o termínu věděla," řekla ministryně.

Podle Andera je Brno připraveno na všechny varianty. "Když se termín nepodaří posunout, budeme se snažit stihnout udělat územní plán co nejdříve i po termínu, aby město bylo co nejkratší dobu bez plánu. I takové situace stavební zákon zná. Není to tak, že by začala platit totální anarchie. Pouze by byly vyšší nároky pro pracovníky stavebních úřadů, kteří by se nemohli jednoduše opřít o územní plán," dodal Ander.

Brno v posledních letech tvrdilo, že nemohlo na novém územním plánu pracovat kvůli tomu, že nebyly vydané Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, podle kterých se musí řídit. Původní krajské zásady zrušil v roce 2012 soud, nové kraj schválil loni na podzim. Šlechtová uvedla, že město několikrát informovala o tom, že může na svém územním plánu pracovat i bez vydaných krajských zásad.