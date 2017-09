Prahu zaplaví sdílená kola, na trh vstupují čínské společnosti | E15.cz

Ofo, které do Česka pomohl přinést podnikatel Jakub Ditrich, v první fázi umístilo přibližně dvě stě kol do oblasti Prahy 7. V budoucnu by se však mohla služba, díky které si pomocí mobilní aplikace může kdokoliv na ulici jízdní kolo půjčit, mohla rozrůst až na dva tisíce bicyklů. Konkurenční Mobike má přitom v budoucích měsících ambice podobné.

„V Číně nové startupy vedly nejen k větší dostupnosti kol, ale také začaly způsobovat zmatky v ulicích a překážet chodcům,“ varuje však pře přílivem kol do centra zakladatel Rekola Vítek Ježek. V současnosti je možné nacházet nepoužívaná kola připevněná například ke sloupům pouličního osvětlení nebo dopravním značkám, samotné bikesharingové firmy se však snaží toto chování klientů omezovat.

Podobného zmatku se v centru obává také náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek, který má na stole návrhy omezení provozování bikesharingu. Cílem je podle něj vytvoření výlučných parkovacích zón, ve kterých by bylo možné kola odkládat. Jejich vznik je přitom podle náměstka reálný již letos na podzim.

Právě odkládaní kol, které nemají jasně určené své parkovací stanice, bylo důvodem, proč bikesharing prošel regulací v některých metropolích. Například v Amsterdamu nebo Pekingu všudypřítomné bicykly překážely ostatnímu provozu.

Svůj vlastní tendr na městskou bikesharingovou službu vypsal také pražský magistrát. Nápad vznikl přibližně před šesti lety, kdy na trhu ještě nepůsobily komerční společnosti, realizovat se ho však zatím nepodařilo. Letos na jaře výběrové řízení zrušil antimonopolní úřad. Vlastní službu podle Dolínka však už magistrát nyní ani nepotřebuje, právě díky příchodu dalších společností.