Praha spustila parkovací aplikaci. Slibuje si od ní plynulejší provoz | E15.cz

Pražský magistrát spustil do plného provozu svoji aplikaci Zaparkuju.cz, která řidičům umožňuje platit v Praze za parkování online. Aplikace zobrazuje jednotlivé parkovací zóny včetně podrobných informací o jejich cenách a typech zón.

Aplikace Zaparkuju.cz na mapě zobrazuje nové parkovací zóny na území Prahy 5, 6, 8 a části Prahy 3 a za tyto zóny také přes mobilní telefon platit. "Nemusíte složitě zjišťovat, v jaké konkrétní zóně se nacházíte, nebo pátrat v paměti, jakou máte SPZ. Stačí během registrace údaje jednou zadat a aplikace již za vás vše automaticky předvyplní,“ uvádí autoři aplikace v jejím popisu na portálu App Store.

Aplikaci magistrát sice spustil již v lednu, fungovala však původně jen v okleštěné podobě „Teď to dáváme do ostrého provozu, aplikace je konečně ve fázi, kdy to může používat i běžný uživatel,“ vysvětluje náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek.

Hledání parkovacího místa má ve velkých městech na svědomí velké množství celkové provozu. Například ve studii z amerického New Yorku vyšlo najevo, že ve zkoumaném vzorku ve městě 28 procent oslovený řidičů právě hledalo parkovací místo, oproti tomu, aby cestovalo na místo určení. Aplikace by podle Dolínka měla přispívat právě k plynulejší dopravě a eliminovat zplodiny vznikající v době hledání místa stání.

Aplikace ovšem zatím nereflektuje časové omezení, takže pokud se někde smí parkovat v omezených hodinách, musí si to řidič pohlídat sám. Podle náměstka se aplikace stále dopracovává a postupně by v ní měly přibýt další funkce jako například možnost rezervace parkování u soukromých parkovišť. Konečné náklady na aplikaci, která funguje na principu, který je ve velkých zahraničních městech rozšířen již řadu let, ještě nebyly vyčísleny.

Aplikaci je možné stáhnout jak pro operační systémy Android tak pro iOS. Na zprovoznění aplikace stačí jen zadat SPZ značku automobilu a propojit aplikaci se svým bankovním účtem.