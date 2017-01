Praha Slovanskou epopej nikdy nevlastnila, hlásá Muchův příbuzný

Kulturní památka Slovanská epopej nikdy nepřešla do vlastnictví Prahy, a spadá tak do dědictví po manželce autora díla Alfonse Muchy. Právník malířova příbuzného Johna Muchy to uvedl u soudu, který začal projednávat Muchovu žalobu na Prahu. Hlavní město se hájí mimo jiné tím, že malíř vlastníkem pláten vůbec nebyl, protože jejich vytvoření si u něj objednal a zaplatil americký mecenáš Charles Crane, který je věnoval Praze.

John Mucha podal žalobu na určení vlastnictví, protože se snaží zabránit zapůjčení Slovanské epopeje do Asie, kam má dílo odcestovat již příští měsíc. Argumentuje tím, že Praha nikdy nesplnila malířovu podmínku, podle níž měla pro epopej vystavět důstojné prostory.

"Kruciální doklad je dopis Alfonse Muchy z roku 1909, kdy učinil Praze nabídku, že vytvoří Slovanskou epopej, a projevil úmysl ji darovat, pokud k tomu Praha zbuduje zvláštní nemovitost, výstavní síň. O pár dní později město nabídku přijalo s velkým vděkem. Mucha svůj závazek splnil, ale hlavní město Praha za bezmála sto let nebylo schopno svému závazku dostát," uvedl advokát František Vyskočil.

Právník města Roman Felix tvrzení žaloby odmítl. "Praha odvozuje svoje vlastnictví z rozhodnutí ministerstva kultury z února 1993 vydaného na základě zákona o majetku obcí, nikoliv z historických dokumentů. Vychází z dobré víry, se kterou v roce 1993 sbírku převzala," prohlásil.

Zároveň řekl, že pokud by na to Obvodní soud pro Prahu 1 nepřistoupil, poukazuje město také na to, že dárcem pláten byl mecenáš Crane. "Obrazy nikdy nebyly ve vlastnictví Muchy," uvedl právník s tím, že už z písemné komunikace z roku 1910 vyplývá, že tím, kdo obrazy daruje Praze, bude Crane, nikoliv Mucha. V předávacím protokolu k prvním třem plátnům se pak prý výslovně hovoří o tom, že dárcem je Crane.

V roce 1913 navíc mezi Muchou a Cranem vznikla smlouva, která podle Prahy splňuje znaky smlouvy o dílo: Američan si u malíře objednal zhotovení 20 pláten a zavázal se mu za to zaplatit 100 tisíc dolarů. Právník poznamenal, že dnes by tato částka představovala zhruba 60 milionů korun, a že ji tedy nelze pokládat za pouhý finanční příspěvek, ale za řádnou odměnu.

Obrazy, které znázorňují dějiny Slovanů, maloval Mucha na zámku Zbiroh celkem 18 let. Inspiroval se slovanskou mytologií a historií českého národa. Celá epopej byla poprvé vystavena v roce 1928 ve Veletržním paláci. Později byla desítky let k vidění na zámku v Moravském Krumlově. Zpět do Prahy se přesunula v roce 2012.