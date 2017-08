Praha schválila změny územního plánu kvůli novým tramvajovým tratím | E15.cz

Podněty navrhl městský Institut plánování a rozvoje (IPR) v souladu se zásadami územního rozvoje, kterými se město musí při svém rozvoji a přípravě územního plánu řídit. Zásady počítají s vybudováním propojujících tramvajových tratí, částečně nahrazujících stávající autobusy.

Schválené podněty zahrnují východní trať, která má v budoucnu vést z Jižního Města přes Spořilov, Vršovice, Žižkov a Libeň až do Kobylis, a jižní trať, vedoucí ze Smíchova přes Dvorce a Budějovickou do Michle. V plánu je i takzvaná severní tangenta, propojující Dejvice, Troju a Bohnice. Ve všech případech se jedná o záměry, s jejichž stavbou se nezačne dříve než za několik let. Samotná změna územního plánu potrvá zhruba tři roky.

Stávající vedení magistrátu ve svých dopravních koncepcích a plánech počítá s větším rozvojem tramvajové sítě, která je ekologičtější než autobusy. Dopravní podnik nedávno představil strategii rozvoje tramvajových tratí, podle které se do roku 2030 má začít stavět téměř 30 nových.

Tři z nich mají být vybudovány do pěti let, a to trať z Divoké Šárky na Dědinu, ze Sídliště Barrandov do Slivence a z Modřan na Libuš do blízkosti plánované stanice nové linky metra D.

V horizontu několika let mají také vzniknout tramvajové smyčky u Depa Hostivař a na Zahradním Městě. V souvislosti s rozšiřováním tramvajové sítě potřebuje dopravní podnik vystavět také novou vozovnu. Výhledově má být na Spořilově v Chodovské ulici.

Délka tramvajové sítě je v Praze 142,4 kilometru, přičemž asi 52 procent tratí vede po vlastním tramvajovém tělese. Zbylé jezdí po vozovkách společně s auty. Tramvaje přepraví ročně přes 360 milionů cestujících.