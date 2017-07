Praha připravuje desítky nových tramvajových tratí | E15.cz

Praha společně s dopravním podnikem (DPP) plánují stavbu téměř tří desítek tramvajových tratí. Tři z nich mají být vybudovány do pěti let, stavba dalších má začít do roku 2030.

U dalších jedenácti město a dopravce teprve chystá potřebné dokumenty. Vyplývá to ze strategie rozvoje tramvajových tratí do roku 2030, kterou vypracoval DPP. Podle plánu má také vzniknout nová vozovna a dvě tramvajové smyčky.

"Principem strategie je komplexní rozvoj tramvajových tratí v Praze s cílem nahradit silně exponované autobusové tahy, zejména do sídlištních celků," píše se v materiálu. Mají být také vytvořeny nové dopravní vazby, a to nejen ve směru do centra, ale i na okraji širšího centra, a posledním cílem je rozšířit tramvajovou síť i do nově se rozvíjejících oblastí. Záměry jsou rozděleny do tří skupin podle stupně jejich připravenosti.

První skupina zahrnuje projekty, které jsou v souladu s územním plánem a jsou v pokročilém stádiu přípravy. Podle dokumentu je předpoklad zahájení prací do pěti let. "V rámci zajištění finančních zdrojů se rovněž uvažuje o podání žádosti na spolufinancování s fondů EU," píše se v dokumentu.

V této části počítá DPP s vybudováním tří tratí a dvou tramvajových smyček. První tratí je prodloužení kolejí o 2,4 kilometru z Divoké Šárky na Dědinu. Náklady jsou odhadovány na 893,2 milionu korun. Druhou je 1,9 kilometru dlouhá trať ze Sídliště Barrandov přes Holyni do Slivence za 691,1 milionu. Poslední je prodloužení trasy z Modřan na Libuš do míst, kde by měla v budoucnu být nová stanice metra D. Prodloužení má měřit 2,1 kilometru a stát 500 milionů. Smyčky mají vzniknout na Zahradním Městě a u stanice metra A Depo Hostivař.

Ve druhé skupině jsou zahrnuty projekty, které jsou součástí územně plánovací dokumentace, případně jsou u nich projednávána schválení záměru či pořizování příslušné změny územního plánu. Cílem je, aby tyto projekty bylo možno provést do roku 2030. "Tato skupina tvoří jakýsi zásobník projektů, které bude možné technicky i finančně realizovat s ohledem na stanovení priorit do roku 2030," píše se v materiálu.

V této skupině je 16 tratí. Mezi nim jsou například trať ze zastávky Dědinská přes Dlouhou Míli na letiště, která má být dlouhá 2,1 kilometru. Vzniknout má i šestikilometrová trať z Kobylis do Bohnic a z Podbaby v Praze 6 do Suchdola, která bude měřit 4,8 kilometru. Plánuje se také prodloužení tramvají z Vinohradské k Hlavnímu nádraží a dále do Bolzanovy, nebo výstavba Dvoreckého mostu z Prahy 4 na Prahu 5.

Nejdelší tratí v této skupině je trasa z Choceradské přes Chodovec a Opatov na Háje s konečnou Jižní Město. Měří 6,1 kilometru.

Do této skupiny patří rovněž obnova tratě z Pankráce na Budějovickou, odkud by mohly tramvaje jezdit jak na Dvorce v Podolí, tak na opačnou stranu do Vyskočilovy a dále do Michle.

Skupina označená trojkou obsahuje výhledové záměry, u kterých je základním cílem vyřešit například zanesení do územního plánu. K tomu by mělo dojít do roku 2030. Sem patří třeba prodloužení tramvají v úseku Záběhlická - Bohdalec - Eden - Vršovická a rovněž propojení Podbaby s trojskou zoo, nebo trať z Modřan do Komořan. Celkem je v této skupině 11 tratí.

V souvislosti s možným rozšiřováním tramvajové sítě potřebuje DPP vystavět novou vozovnu. Výhledově má být na Spořilově v Chodovské ulici.

Délka tramvajové sítě je v Praze 142,4 kilometru, přičemž asi 52 procent tratí vede po vlastním tramvajovém tělese. Zbylé jezdí po vozovkách společně s auty. Tramvaje přepraví ročně přes 360 milionů cestujících.