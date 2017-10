Praha otevřela tři nová parkoviště, pojmou více než pět stovek aut | E15.cz

Na nových parkovištích sice lze parkovat, čekají je ale ještě úpravy. Například na Kotlářce u Plzeňské ulice chybí vodorovné značení, které by měla Technická správa komunikací zajistit v dalších měsících. Zároveň by měly být v okolí parkovišť umístěny značky, které by na ně upozornily řidiče. Do budoucna by se parkoviště mohla rozšířit o systém, který ukazuje jejich zaplněnost.

Kritika parkovišť zaznívá za strany TOP 09. "Nové parkoviště, které ovšem nikdo nepostavil, a nebude sloužit jako ´ride´, protože návaznost na další jízdu do centra je velmi omezená," uvedl opoziční zastupitel Václav Novotný.

Proti jiným záchytným parkovištím, která jsou u stanic metra či vlaku, jsou tato tři u zastávek tramvají a autobusů hromadné dopravy. Hlavní město chce podle náměstka pro dopravu Petra Dolínka (ČSSD) vyzkoušet, jestli záchytná parkoviště u tramvají a autobusů budou fungovat nebo ne. V případě velkého zájmu řidičů by mohl na místě parkovišť vyrůst parkovací dům, který by zvýšil jejich kapacitu. Například parkoviště na Kotlářce by se mohlo rozrůst ze 184 míst na cca 240.

V Praze je 16 záchytných parkovišť typu P+R, z nichž 13 vlastní Technická správa komunikací a tři pražský dopravní podnik. Dohromady tato parkoviště mají kapacitu zhruba 3000 parkovacích míst pro auta a slouží také cyklistům.